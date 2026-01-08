人間の負の感情から生まれる「呪い」と、それを祓う呪術師たちの戦いを描いた物語「呪術廻戦」(作：芥見下々)は、「週刊少年ジャンプ」において2018年から2024年まで連載されていました。2020年10月からテレビアニメが放送開始、その後劇場版アニメも2本公開されています。

高校生・虎杖悠仁は、特級呪物「両面宿儺の指」を飲み込んだことで呪いの力を宿し、呪術師の世界に足を踏み入れます。仲間の伏黒恵や釘崎野薔薇、最強の呪術師・五条悟らと共に過酷な戦いに挑み、命や正義の意味を問われていきます。緊張感あるバトルと重厚な人間ドラマが高く評価され、アニメ化以降、国内外で大きな人気を博しています。

今回は主人公である虎杖悠仁に注目。都立呪術高専1年生で、並外れた身体能力を持つ悠二は、祖父の遺言「人を助けろ」という言葉を胸に、他人のために行動する優しさを持っています。ある出来事をきっかけに特級呪物・両面宿儺の指を飲み込み、その器として呪術師の世界に身を投じることに。過酷な運命を背負いながらも、自分なりの正義を貫こうとする姿が魅力のキャラクターです。

今回は、マイナビニュース会員に「もしも『呪術廻戦』が実写化されるなら、虎杖悠仁を演じてほしい俳優は誰?」というアンケートを実施。上位5名をご紹介します。

「呪術廻戦」虎杖悠仁をもしも実写化するなら誰に演じてほしい?(自由回答から集計)

1位：菅田将暉（14票）

2位：山﨑賢人（11票）

3位：佐藤健（10票）

4位：横浜流星（9票）

5位：北村匠海（6票）

続いて、5名の概要とコメントをご紹介します。

1位：菅田将暉（14票）

第1位に輝いたのは、菅田将暉。1993年大阪府生まれで、「仮面ライダーW」で俳優デビューを果たし、その後「共喰い」「帝一の國」「花束みたいな恋をした」など幅広い役柄を演じ、高い評価を獲得しました。特に感情表現の繊細さと存在感の強さが魅力で、数々の映画賞を受賞。卓越した演技力と多彩な表現力で、個性派からシリアス、ラブストーリーまで自在にこなす実力派俳優として、日本映画界を代表する若手トップ俳優の一人です。

数々の実写化キャラクターを演じているので今回も上手く演じてくれそうという期待の声が多く上がっていました。

オススメコメント

泥臭いこの主人公役をうまく演じてくれそうだから（40代男性）

最後まで諦めない役柄が似合いそうだと思いました（40代男性）

虎杖悠仁の二面性を見事に演じてくれそうな俳優だと思うので（40代男性）

2位：山﨑賢人（11票）

第2位は、山﨑賢人がランクイン。1994年東京都生まれで、爽やかな魅力と確かな演技力で幅広い世代に人気があります。ドラマ「水球ヤンキース」や映画「ヒロイン失格」「orange」でブレイクし、以降「キングダム」シリーズや「グッド・ドクター」などで主演を務めています。特に「キングダム」では熱い演技と迫力あるアクションで高く評価され、代表作となりました。端正なビジュアルと誠実な人柄も支持される理由で、映画・ドラマ界を代表する若手トップ俳優の一人です。

1位の菅田将暉同様、実写化での実績が評価されて2位にランクインしています。

オススメコメント

他の実写化作品でも実績があるから（40代男性）

アニメの実写版でアクションが抜群（40代女性）

3位：佐藤健（10票）

第3位には佐藤健がランクイン。1989年埼玉県生まれの俳優で、2007年のドラマ「仮面ライダー電王」で主演を務め注目を浴び、その後ドラマ「ROOKIES」「天皇の料理番」「恋はつづくよどこまでも」など幅広い役を演じ人気を確立しています。特に映画「るろうに剣心」シリーズでは緻密な殺陣と迫真の演技で国内外から高く評価され、代表作となりました。第41回日本アカデミー賞では優秀主演男優賞を受賞するなど実力派としての地位を築いています。

佐藤健も今までの実写化の実績を評価する声や虎杖と雰囲気が似ているという声が寄せられました。

オススメコメント

るろうに剣心みたいに完璧に演じてくれそう（30代男性）

雰囲気が似ているため（40代男性）

4位：横浜流星（9票）

第4位には横浜流星がランクイン。1996年神奈川県生まれで、子役・モデルを経て、2012年の「仮面ライダーフォーゼ」にてテレビドラマ初出演を果たします。その後、ドラマ「初めて恋をした日に読む話」でブレイクしました。映画「春に散る」や「ヴィレッジ」、ドラマ「あなたの番です」「DCU」などで幅広い役柄を演じ、繊細な心理描写から激しい感情表現まで自在にこなします。空手の全国大会優勝経験を持ち、アクションにも定評があり、若手を代表する俳優として高く評価されています。

呪術廻戦はアクションシーンも多いため、アクションができるイメージのある横浜流星が票を集めたのではないでしょうか。

オススメコメント

アクションができて演技もできる役者だから（40代男性）

プロットがピッタリですし、演技が上手なので合ってると思いますね。（40代男性）

5位：北村匠海（6票）

第5位には北村匠海がランクイン。1997年東京都生まれで、子役として芸能界入りし、2011年にダンスロックバンド・DISH//のメンバーとなります。俳優業では、2017年映画「君の膵臓をたべたい」で主演を務め、一躍注目を集めます。その後も「東京リベンジャーズ」シリーズや「とんかつDJアゲ太郎」など話題作に出演。等身大の青年役から個性的な役まで幅広く演じる一方、DISH//のボーカルとしても活動し、多方面で才能を発揮しています。

オススメコメント

おちゃらけた感じがぴったり（30代女性）

まとめ

「呪術廻戦」虎杖悠仁を演じてほしい俳優ランキング上位5位をご紹介しました。イメージに当てはまる人はいましたか? アンケート結果を見ると、どの人も実写化の実績が評価されてランクインしている模様。コミカルとシリアスを演じ分け、尚且つアクションもこなす俳優はそう多くはないですよね。今回ランクインした人は皆日本を代表する俳優たちなので、もし実写化するとしても見事に演じてくれることでしょう。

「呪術廻戦」は1月16日よりアニメ第3期「死滅回遊 前編」が放送予定。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

調査時期: 2025年11月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 230人

調査方法: インターネットログイン式アンケート