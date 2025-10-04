「SPY&FAMILY」は少年ジャンプ+において、2019年から連載されている遠藤達哉著のホームコメディ漫画です。スパイの父・ロイド・フォージャー、超能力者の娘・アーニャ・フォージャー、殺し屋の母・ヨル・フォージャーが互いの正体を隠しながら「仮初めの家族」として暮らすことから始まります。極秘任務のために始まった偽装家族ですが、次第に本当の絆が芽生えていく様子が、笑いと感動を交えて描かれています。

2022年からはテレビアニメが放送され、2023年には劇場アニメが公開。2023年にはミュージカル化され、大きな話題となりました。2023年に第52回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞しています。

今回はヒロインであるヨル・フォージャーについてフォーカス。ヨルは、表向きは市役所に勤める心優しい女性ですが、裏では凄腕の殺し屋〈いばら姫〉として暗躍しています。弟を支えるため裏稼業を続けてきましたが、身分を隠してロイドと偽装結婚しました。家事は少し苦手ながらも真っ直ぐで優しい性格で、家族を大切にする一方、戦闘力は作中随一の強さを誇るキャラクターです。

そんなヨル・フォージャーを実写映像化するなら誰に演じてほしいかについてのアンケートをマイナビニュース会員に実施。4位までにランクインした方をご紹介します。

「SPY&FAMILY」をもしも実写映像化するなら、ヨル・フォージャーを演じてほしい俳優は? (自由回答から集計)

1位：綾瀬はるか（19票）

2位：新垣結衣（16票）

3位：広瀬すず（8票）

4位：橋本環奈、菜々緒（7票）

続いて、5名の概要と回答者のコメントをご紹介します。

1位：綾瀬はるか（19票）

第1位には綾瀬はるかがランクイン。1985年広島県生まれの女優で、爽やかで親しみやすい雰囲気と高い演技力で幅広い世代から支持されています。ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』で注目を集め、『ホタルノヒカリ』や『義母と娘のブルース』などで主演を務め国民的女優に。シリアスからコメディまで自在に演じ分け、実力派として高く評価されています。

ユーザーコメントでもシリアスとコメディ要素が含まれるヨルの演技を上手にこなしてくれそうという声が多く挙がっていました。

オススメコメント

明るい役が似合ってそうだから（40代男性）

ちょっととぼけている感じとおっとりした感じが合っている。キックとか戦闘シーンも似合いそう（40代女性）

綾瀬はるかの天然な感じとシリアスな役もこなせるイメージ、またその使い分けを自然にできると思うから（30代男性）

2位：新垣結衣（16票）

第2位は新垣結衣がランクイン。1988年沖縄県生まれで、ファッション誌のモデルとして活動を始め、その後ドラマや映画で活躍。『恋空』での主演やドラマ『全開ガール』などで人気を確立し、国民的ヒロインと称される存在となりました。特に『逃げるは恥だが役に立つ』では社会現象を巻き起こし、幅広い世代から支持を獲得。清純で柔らかな雰囲気と自然体の演技が魅力で、日本を代表する女優の1人として高い人気を誇ります。

ヨルは清楚なイメージがあることから、新垣結衣のイメージに合っていると思う方が多いような印象です。

オススメコメント

綺麗なのと冷徹な雰囲気どちらとも出せそう（30代男性）

上品で清楚な雰囲気がありながらも、殺し屋の冷徹な一面も演じられるから（30代男性）

天然なところがかわいいキャラを上手に演じそうだから（40代女性）

3位：広瀬すず（8票）

第3位には広瀬すずがランクイン。1998年静岡県生まれ、透明感あふれる存在感と確かな演技力で若手を代表する人気女優です。映画『海街diary』で注目を集め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後も『ちはやふる』シリーズやNHK連続テレビ小説『なつぞら』のヒロイン役などで幅広く活躍しています。明るく自然体な魅力と役柄ごとの繊細な表現力が評価されています。

広瀬すずといえば黒髪のイメージですよね。ヨルも黒髪ロングヘアが特徴なので、合っていると思う方が多かったのかもしれません。

オススメコメント

黒髪のイメージが強いので（40代男性）

おとぼけとかっこよさが見たいから（40代女性）

4位：橋本環奈（7票）

4位には橋本環奈がランクイン。1999年福岡県生まれで、アイドル活動中に撮影された写真が「千年に一人の逸材」と話題となり一躍有名になりました。その後、映画『セーラー服と機関銃 -卒業-』で主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『銀魂』シリーズや『キングダム』など大作映画に多数出演し、コメディからシリアスまで幅広い演技を披露しています。明るく親しみやすいキャラクターと確かな存在感で人気を集め、若手を代表する女優として活躍しています。

実写化といえば橋本環奈と言っても過言ではないほどの活躍ぶり。演技力の高さからもヨルを演じられるのではないかという声が挙がっていました。

オススメコメント

難しい役ですが彼女なら演じきれそうです（40代女性）

様々な実写化作品に出演してインパクトを残しているので（30代女性）

ヨルのミステリアスなイメージも彼女なら演じられそう（40代男性）

4位：菜々緒（7票）

同率で4位を獲得したのは菜々緒です。1988年埼玉県生まれの女優・モデルで、抜群のスタイルとクールな美貌でファッション誌やCMで活躍し、ドラマや映画にも進出しました。『ファースト・クラス』『サイレーン 刑事×彼女×完全悪女』などで見せた悪女役が強烈な印象を残し、個性派女優としての地位を確立。アクションやシリアスな役柄も演じ、存在感のある演技で支持を集めています。モデル出身ながら確かな演技力を磨き、幅広いジャンルで活躍する実力派女優として注目されています。

長身でスタイル抜群の菜々緒は、ヨルのスラっとしたスタイルのイメージにぴったりなのかもしれませんね。

オススメコメント

体格などが似ているから（20代男性）

雰囲気が似ていると思ったから（40代男性）

まとめ

「SPY&FAMILY」ヨル・フォージャーを演じてほしい俳優ランキング、1位は綾瀬はるかでした。演技力が高く、シリアスとコメディを上手く演じ分けられる人が多くランクインしている印象でしたね。皆さんが思い浮かべるヨル・フォージャー役に合う方はいましたか? 「SPY&FAMILY」は10月4日(土)からSeason3が放送開始予定。興味ある方はぜひ観てみてくださいね！

調査時期: 2025年9月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 242人

調査方法: インターネットログイン式アンケート