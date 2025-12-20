「だからブチギレてるんです」「おかしいよ!」“怒り心頭”あの、切実な思いを吐露

歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。来週のクリスマスイブ生放送に怒りを爆発させた。

あの

「こうなったら覚悟を決めましたよ! やりゃあいいんだろ!」

来週23日深夜(24日)の放送は、「完全感覚クリスマス2025」と題し、ゲストに紅しょうが・熊元プロレス、ウエストランド・井口浩之を迎えて生放送を実施。あのは、「え? クリスマスイブ生放送なんだって? マジかよ、おい!」と戸惑い、「おかしいよ! おかしい! これはおかしい!」と絶叫。「ふざけんなよ。こちとら、録音にするよね? って言ってただろ」「僕何度も言ったよね? 録音にするよね? って」とブチギレながら、「確かに一度も、“録音にします”って誰からも言われなかったけどさ……」とぼやいた。

あのは、「僕は誰よりもクリスマスを愛してます。6月ごろからツリーを出しはじめるレベルです」とクリスマス“愛”を主張しながら、「クリスマスに一番やりたくないことがあります。それはラジオです。だからブチギレてるんです」とチクリ。昨年の24日深夜(25日)も同番組の生放送があり、「ラジオはもちろん好きですよ」と前置きしつつ、「クリスマスにやるのが無理ですって言ってるのに……」「僕はことあるごとに、たくさんお願いしたの。次のクリスマスは絶対ラジオやめようね? って。いったい何が起きた?」と苦笑した。

最後は、「こうなったら、覚悟を決めましたよ! やりゃあいいんだろ!」と決意したあの。「これはクリスマスイブが僕に与えた使命。そう思わないと、僕は全員をミンチにしてしてしまいそうです……」とつぶやきながら、ゲストの熊元と井口に向け、「2人ともプレゼント持ってきてくれるかな? プレゼント持ってきてください」と呼びかける場面も。一時は前向きになったあのだったが、「嫌です。家がいい。家にいるかもしれない。来るかわからない」とぼやきが止まらなかった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。