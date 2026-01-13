ファミリーマートは1月13日より、アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーン第三弾として、同TVアニメ第3期『死滅回游 前編』放映に合わせ、「ファミマの総則(ルール)」を全国の「ファミリーマート」にて展開する。

「ファミマの総則(ルール)」では、『死滅回游』デザインのキャラもっちと、「黒閃」を模したチョコチュロッキーの2品と、『死滅回游』デザインの串もの袋(計2種)が数量限定で登場。また、対象商品を購入するとファミリーマート限定で、今しか手に入らないオリジナルグッズがもらえる企画も用意されている。

「呪術廻戦 キャラもっち」は、もちもち食感の生地にカスタード味のクリームが入ったお菓子で、『死滅回游』デザインのパッケージ全2種、キャラもっち本体のデザイン全5種、シール全10種が用意されており、ランダムな組み合わせとなっている。価格は248円。

また、「黒い閃光!「黒閃」チョコチュロッキー」は、稲妻のように衝撃が走る打撃「黒閃」をイメージしたチョコ味のチュロッキー。『死滅回游』デザインのパッケージは全2種となっている。価格は168円。なお、北海道、沖縄県、TOMONYでは販売されない。

串もの袋は、総則(ルール)風の「美味しく食すべし」の言葉の下に、虎杖悠仁・伏黒恵と虎杖悠仁・脹相のデザインが2種が、数量限定で登場。対象商品は、ジャンボフランク、鶏つくね串、アメリカンドッグ、ころチキ棒の4種。

ファミリーマート「ファミマの総則(ルール)」(左)虎杖悠仁・乙骨憂太フィギュア2体セット、(右)『死滅回游』描き下ろしアクリルスタンド 全種セット

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画では、期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまり、貯めたスタンプ数に応じたコースに応募することが可能に。

「コラボ商品コース」と「菓子コース」の2コースが用意されており、いずれもスタンプ2個でファミマポイント500円相当が抽選で各100名に当たるほか、スタンプ5個で、コラボ商品コースでは「虎杖悠仁・乙骨憂太のフィギュア2体セット」が、菓子コースでは「『死滅回游』描き下ろしアクリルスタンド 全種セット」が、いずれも抽選で20名に当たる。キャンペーン期間は1月13日～2月2日、応募期間は1月13日～2月6日。

また、期間中、菓子コースの対象商品2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえるキャンペーンも展開。1月13日からスタートする第1弾では、「切り取れるクリアシート」(全5種) が、1月20日からの第2弾では「オリジナルA4クリアファイル」(全5種)をゲットすることができる。キャンペーン期間は1月13日～2月2日までとなっており、景品が無くなり次第終了する。

ファミリーマート「ファミマの総則(ルール)」死滅回游 描き下ろしアクリルスタンド

なお、ファミリーマート限定グッズ「死滅回游 描き下ろしアクリルスタンド」(全5種)は、1月27日10時より順次販売される予定となっている。価格は1,760円。

そのほか、特別ラッピング3店舗(銀座木挽町通り店、渋谷公園通り店、東池袋セイコービル店)を“廻り“、各店舗のスタンプをすべて収集すると「死滅回游」のスーパーティザーデザインの「オリジナルポストカード」がもらえる「ファミマ回游スタンプラリー」も開催中。開催期間は2月2日までとなっており、数量限定につき商品は無くなり次第終了する。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々/集英社