バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より、対象店舗で合言葉を伝えると「プリキュアなりきりセット」がもらえる『名探偵プリキュア！あいことばキャンペーン』を1月31日より開始する。

キャンペーン参加方法

キャンペーンを実施している全国の玩具お取り扱い店舗などで、店員さんに合言葉『名探偵プリキュア！』と伝えよう！ 「プリキュアなりきりセット」がもらえるよ♪

※小学生以下のお子さまが対象

※ひとり1個まで

※キャンペーン品は数に限りがございます。なくなり次第終了

※一部、取扱いのない店舗もある

プレゼント配布場所

全国のおもちゃ屋さんのほか、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ。店舗リストは随時更新予定。店舗により実施期間が異なる。また一部、取り扱いのない店舗もある。店舗への直接のお問い合わせは控えること。

プレゼント：プリキュアなりきりセット

史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション