1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」は、2026年、ついに放送30周年を迎える。それを記念し、名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」が始動した。

名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」の施策の一環として『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』を2月20日より、東京ドームシティ プリズムホールにて開催する。東京開催を皮切りに、順次、全国の会場でも開催を予定している。

放送30周年を記念した、TVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画が用意されている。

エントランスでは、30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎え。次のイントロダクションでは、TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙に紹介する。#1企画～#5主題歌までのエリアを巡るとTVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の裏側を知ることができる。また、TVアニメの名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービーも必見だ。＃SPメモリアルシーンでは、心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示している。さらに、#SPサンクスシアターでは、TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての方へ、感謝を込めて企画展スペシャルムービーが紹介されている。ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語となっている。

また、企画展オリジナルグッズを販売する。グッズは、缶バッジ(全31種)やパラパラメモが予定されている。

12月17日から、各種プレイガイドにてお得な前売券の販売が開始される。前売券は、一般が2,000円、学生(小学生・中学生・高校生)が1,300円。当日券は、一般が2,200円、学生(小学生・中学生・高校生)が1,500円。

特典付き入場チケットも販売される。このチケットは、コナンと30人のキャラクターたちがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができる「グッズ引換券」付きの入場券となる。アクリルディスプレイスタンドは、好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができる。前売券は一般が5,500円、学生(小学生・中学生・高校生)が4,800円。当日券は、一般が5,700円、学生(小学生・中学生・高校生)が5,000円。

東京ドームシティにて2月20日から3月29日まで開催された後、全国の会場で開催される。

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996