ファッションセンターしまむらは、「TVアニメ『名探偵コナン』」レディース・メンズ服、寝具、雑貨等のアイテムを1月7日より販売する。デザインの一部には、4月に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のキャラクターも登場。また、同日15時よりオンラインストアでも販売を開始するほか、一部商品は1月5日13時より東京駅丸の内地下南口・動輪の広場で先行販売も行われる。

東京駅先行販売商品

ラインナップは、コナンとキッドの「レディースプルオーバー」(S/M/L/LL 1,639円、3L/4L 1,969円)、「レディースロングパンツ」(1,639円)。こちらはしまむら店舗やオンラインストアに先行して、東京駅で先行販売される商品。

喫茶店「ポアロ」や少年探偵団デザインの「トートバッグ(マルチケース付き)」(1,969年)、コナン・キッド・哀デザインの「メガネケース(眼鏡クロス付き)」(1,089円)、APTX4869や帝丹高校校章、キッドのカード風の「ダイカットパスケース」(979円)。こちらも東京駅で先行販売が行われる。

「ポーチ」(759円)、「エコバック」(649円)、「買い物バッグ」(1,419円)、「バッグチャーム」(539円)、「巾着」(429円)、「スクエアポーチ」(869円)、「シール帳」(979円)。

しまむら店舗&オンラインストアで販売

新一とキッド、コナンと安室、コナンと哀のデザインが揃う「メンズプルオーバー」(1,639円)、コナンと哀、コナンとキッドの「メンズ上下セット」(2,970円)。

「ダイカットクッション」(1,639円)、「枕カバー」(649円)、「収納ボックス」（1,419円)、「敷きパッド」(2,189円)。4月に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場する萩原千速&横溝重悟のデザインも登場。

「ショッピングバッグ」(869円)、「フラットポーチ」(429円)。

「ミニタオル」(539円)、「フェイスタオル」(759円)、「バスタオル」(979円)。

オンラインストアで販売

「メンズロングパンツ」(1,639円)、「インテリアマット」(1,419円)、「掛けふとんカバー」(2,189円)。