1月3日にNHK-FMで放送された、連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフとなるオーディオドラマ『さいごのうた』が、NHKネットラジオらじる☆らじるおよびradikoにおけるネット同時配信または聴き逃し配信での聴取数が、NHKのラジオドラマ番組の中で歴代最多聴取数を記録した。

『さいごのうた』の主人公は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じる作曲家・いせたくや。『あんぱん』本編では描かれなかった、たくやの晩年を描いた。NHK-R1できょう13日(21:05～21:55)にも放送予定。

制作統括 倉崎憲チーフ・プロデューサー コメント

「さいごのうた」を多くの皆さんにお聴きいただきありがとうございます。

オーディオドラマ自体初めて聴いて魅力にとりつかれたという感想も多く、大反響をいただきうれしいです。

映像ではなく、言葉とSEと音楽のみの世界だからこそ、リスナーの皆さんが自由に想像できて、目の前に情景や表情がまるで見えるような不思議な感覚を感じていただけたのではと思います。

そして、作曲家・いずみたくさんをモデルにした、いせたくや役を大森元貴さんに主演として演じていただけたことに喜びを改めてかみしめております。

いずみたくさんの曲が今の時代にも受け継がれ愛され続けているように、大森さんが生み出した曲の数々も後世に残って幅広い世代から口ずさまれ愛され続けていくのだろうと、このオーディオドラマを通じて思いをはせました。

今夜のNHKラジオ第 1（R1）での再放送、そしてらじる☆らじるでの聴き逃し配信を通じて、より多くの皆さんにこの物語が届きますように。