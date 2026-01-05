元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が3日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。理想の男性像や最近の悩みを打ち明けた。

田中みな実

田中みな実と対面した永野「ビックリした」「かわいくなってる」

この日の放送では公開収録を実施。ゲスト出演したお笑い芸人の永野が、「ビックリした。かわいくなってる」と褒めると、田中は、「キャー! うれしい!」と大喜び。ファンからも、「かわいい～!」と声が上がり、「最高～(笑)!」と上機嫌だったが、「でもね、私気づいてることがある」と意味深に吐露。会うたびに、「かわいい」と褒めてくれる永野に、「他のアナウンサーさんとかタレントさんにも必ず言ってる」と指摘し、「永野さんの“かわいい”にあんまり価値はないってことに気づいた。あんまりみんなに言われちゃうと……。私だけだと思って喜んでたけど、みんなに言ってる」と嫉妬心を露わにした。

また、ファンから、“理想の男性”を聞かれた田中。「え～? 何だろう?」と迷いながら、「信じられる人がいいな。信用できる人。ホントいろんなことがシンプルになりました」と回答。「女友達とかは信頼関係っていうよりは、気が合うからとか、一緒にいて楽しいとか、スケジュールが合うとかだけど」としつつ、「男の人か～。顔! 顔も大事」と正直に明かす場面も。ファンの苦笑いに、永野は、「“信頼”ってきれいごと言うなぁってみんなの空気を感じて。行き過ぎて、“顔”って言ったらみんなちょっと引いた(笑)。“やさしくて”とか、間を言いたかったんですよね?」と必死でフォローしていた。

そんな田中は、集まったファンを見渡し、「男性のみなさんは、みんなしかめっ面だけど大丈夫? 意外とホント、男性人気は最近ないなと感じていて。たぶん、怖いと思われてる。いろいろ怒られそうみたいな印象があるみたい」と心の内を語り、「私、本当に好きな人とかには絶対何も言わないタイプ。あと、人にそんな興味ない。人に注意するとかすごい労力だから、別に正したいとかない」と釈明。自身のキャラクターは、「求められるからやってる」といい、「バラエティのディレクターさんとかで、“うちの女子アナにちょっと注意してもらっていいですか?”とか」「そういうときはすごい心閉ざしちゃう」と悩みも明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。