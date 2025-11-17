フリーアナウンサーで女優の田中みな実が2日、公式YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演。映画館で大号泣したエピソードを打ち明けた。

田中みな実

プレミアムシートで隣の席から「ううう～っ」

タレントの指原莉乃と一緒に、映画『ファーストキス 1ST KISS』を鑑賞したという田中。指原に、「号泣してましたよね?」とぶっちゃけられると、「大号泣。事件(笑)」と明かして苦笑い。2人は、隣の人の顔が見えないプレミアムシートに座っていたというが、指原は、「隣から、みな実さんの“ううう～っ”って声を聞きながら。みな実さん、めっちゃ泣いてるわって。それが気になって……」と集中できなかったことをぼやいた。

途中で隣をのぞき見た指原は、「めっちゃ泣いてたからビックリした」と振り返り、田中も、「すごいティッシュが、ポップコーンの横に(笑)」と回顧。「うちの愛犬から……」と想像したことで「涙が止まらなくなっちゃって……」と号泣したワケを語るも、指原は、「ハチャメチャすぎる(笑)。せめて、恋人の話とかにしてほしかったのに、“うちの2人がさ……”って言ってた」と猛ツッコミだった。

また、「ラブコメが大好き」という田中は、映画『お嬢と番犬くん』も気になっている様子。「あれは若い子か、ファンがキャー! ってなるような映画だから」「30代女子2人で、演者の方のファンとかじゃなく行くのは珍しいですよ」と乗り気じゃない指原に、「シチュエーションがいいのよ。守られるっていう」と猛プッシュ。一方で、「そういうシチュエーションに憧れちゃってるから、ヤバいんだろうな。“ドラマみたいな恋がしたいの”って」と自虐気味に語り、「ホント超叩かれまくると思う。叩かないで(笑)。意外と現実主義だからね」とつぶやいていた。