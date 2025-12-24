松屋フーズでは、2026年1月6日10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画を開始する。

第1弾は「ちいかわのすき焼き鍋膳」

コラボメニュー第1弾として、国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を販売。コラボメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナル食券キーホルダー」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。対象店舗は全国の「松屋」。

また、おこさまメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナルハンドタオル」(全6種類)を1枚、ランダムでプレゼント。対象メニューは、松屋 おこさま牛めしわくわくセット、松屋 おこさまカレーわくわくセット、松のや お子様プレート、松のや お子様パンケーキプレート。対象店舗は全国の「松屋」、「松のや」。

第2弾は「ちいかわの鬼辛カレー」

2月17日10時から販売開始するコラボメニュー第2弾は、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」。コラボメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナルフィギュア」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。対象店舗は全国の「松屋」。

第2弾期間中は、おこさまメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナルスライドパズル」(全6種類)を1枚、ランダムでプレゼントする。対象店舗は全国の「松屋」、「松のや」。

「オリジナルコラボどんぶり」が当たるWEB抽選企画

WEB抽選企画として、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」を100名にプレゼント。注文金額合計800円(税込)以上のレシートで専用フォームより応募できる。

【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象

2026年1月6日(火)10：00～3月31日(火)9：59

【レシート応募の受付期間】

2026年1月6日(火)10：00～4月7日(火)23：59

SNSキャンペーンも実施

キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストすると、コラボ限定「オリジナルピンバッジセット」が100名に当たる抽選を実施する。

【対象投稿予定日】1月6日（火）10:00

【リポストキャンペーン期間】2026年1月6日(火)10：00～1月18日(日)23：59

なお、対象メニューの購入はコラボメニュー：1人1日1食まで、おこさまメニュー：1人1日3食まで。1日の数量を限定して販売となり、当日分の販売終了、次回の販売日時は、各店舗の店頭にて告知する。

(c)nagano