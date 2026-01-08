ちいかわグッズ公式X(@chiikawa_kouhou)は、1月9日より「馬を被ったうさぎマスコット」(2,200円)を発売します。

オンラインストア「ちいかわマーケット」では1月9日11時より、実店舗ではちいかわらんど （原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店、金沢フォーラス店）、ちいかわPOP UP STORE（長崎スタジアムシティ、アミュプラザくまもと、THREE 青森、そごう大宮店）、CHIIKAWA SHOP in TAIPEIにて取り扱いを行います。

「ちいかわ ハッピーバッグ2026(午年)」(現在は販売終了)に含まれるブランケットなどで登場した、「馬を被ったうさぎ」がぬいぐるみに。リアルすぎる馬の被り物に、「エッ…ヤダ…」と泣いて逃げ惑うちいかわに迫る姿が衝撃的なイラストでした。

被りものは着脱可能、馬を脱がすと笑顔のうさぎがでてきます。商品の案内には、「外の馬がリアルすぎる」「ケンタウロスの余り物みたいw」「馬は横向きでうさぎは正面向いてんの歩きにくいやろな…」とツッコミ続々。また「年女は優先的に買えるとかないんですかね? な、ないですよね…。」と午年生まれの方からのコメントも寄せられています。