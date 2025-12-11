バンダイスピリッツが販売する「一番くじ」、12月13日発売のアイテムを紹介する。今週は、「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」「一番くじ RIZIN」が12月13日より順次発売される。
「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」
「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」は、1回790円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日11:00より販売開始予定。取扱店は、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONの緑谷出久、爆豪勝己、死柄木弔、オール・フォー・ワンの青年期、作中シーンをイメージした緑谷出久&爆豪勝己の幼少期、としのり、エリが「MASTERLISE」で登場するほか、最終決戦の活躍キャラを中心としたちょこのっこフィギュアなどが登場する。
各等賞一覧
- A賞 緑谷出久 MASTERLISE
- B賞 爆豪勝己 MASTERLISE
- C賞 死柄木弔 MASTERLISE
- D賞 オール・フォー・ワン MASTERLISE
- E賞 いずく＆かつき MASTERLISE
- F賞 としのり MASTERLISE
- G賞 エリ MASTERLISE
- H賞 ちょこのっこフィギュア
- I賞 エリのツノ型アクリルチャーム
- J賞 ヒーローカード風アクリルミラーカード
- K賞 カードホルダー
- L賞 ステッカーセット
- ラストワン賞 緑谷出久 オーバーレイ MASTERLISE
「一番くじ RIZIN」
「一番くじ RIZIN」は、1回490円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日17:00より販売開始予定。取扱店は、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。
RIZINで活躍する選手たちのプリントサイン入りアクリルスタンドや応援タオル、チャンピオンベルトメタルチャームが登場する。
各等賞一覧
- A賞 アクリルスタンド ROUND１
- B賞 アクリルスタンド ROUND２
- C賞 アクリルスタンド ROUND３
- D賞 チャンピオンベルトメタルチャーム
- E賞 応援タオル ROUND１
- F賞 応援タオル ROUND２
- G賞 応援タオル ROUND３
- ラストワン賞 箔押しサイン入りイラストボード