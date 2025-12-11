バンダイスピリッツが販売する「一番くじ」、12月13日発売のアイテムを紹介する。今週は、「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」「一番くじ RIZIN」が12月13日より順次発売される。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」は、1回790円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日11:00より販売開始予定。取扱店は、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONの緑谷出久、爆豪勝己、死柄木弔、オール・フォー・ワンの青年期、作中シーンをイメージした緑谷出久&爆豪勝己の幼少期、としのり、エリが「MASTERLISE」で登場するほか、最終決戦の活躍キャラを中心としたちょこのっこフィギュアなどが登場する。

A賞 緑谷出久 MASTERLISE

B賞 爆豪勝己 MASTERLISE

C賞 死柄木弔 MASTERLISE

D賞 オール・フォー・ワン MASTERLISE

ラストワン賞 緑谷出久 オーバーレイ MASTERLISE

各等賞一覧

A賞 緑谷出久 MASTERLISE

B賞 爆豪勝己 MASTERLISE

C賞 死柄木弔 MASTERLISE

D賞 オール・フォー・ワン MASTERLISE

E賞 いずく＆かつき MASTERLISE

F賞 としのり MASTERLISE

G賞 エリ MASTERLISE

H賞 ちょこのっこフィギュア

I賞 エリのツノ型アクリルチャーム

J賞 ヒーローカード風アクリルミラーカード

K賞 カードホルダー

L賞 ステッカーセット

ラストワン賞 緑谷出久 オーバーレイ MASTERLISE

「一番くじ RIZIN」

「一番くじ RIZIN」は、1回490円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日17:00より販売開始予定。取扱店は、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。

RIZINで活躍する選手たちのプリントサイン入りアクリルスタンドや応援タオル、チャンピオンベルトメタルチャームが登場する。

A賞 アクリルスタンド ROUND１

B賞 アクリルスタンド ROUND２

C賞 アクリルスタンド ROUND３

ラストワン賞 箔押しサイン入りイラストボード

各等賞一覧