ファミリーマートは11月5日より、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を記念し、渋谷公園通り店を特別ラッピング店舗として開店するとともに、ファミリーマート限定の「一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary」などを展開する。

人気アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーン。10月15日より展開中の第1弾では、『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映にあわせ、ファミリーマート銀座木挽町通り店を劇中イメージした特別ラッピング店舗にするなど、さまざまな企画を展開している。

第2弾となる今回は、渋谷を舞台に激闘を繰り広げた虎杖悠仁や五条悟をはじめとするメインキャラを外観に配置し、店内のとある部分には狗巻棘が描かれるなど、「ファミリーマート 渋谷公園通り店」が『渋谷事変』の特別ラッピング店舗としてオープンする。なお、実施期間は両店舗ともに2026年2月2日までとなっている。

また、過去の『渋谷事変』描き下ろしビジュアルを使用したコラボアクリルスタンド(全5種・1,760円)と缶バッジ(全5種・550円)が、全国のファミリーマート店舗に登場。いずれも数量限定につきなくなり次第終了となる。

一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary

10月31日からは、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念した「一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary」(1回800円)を発売中。ビッグアクリルスタンド、フィギュア、雑貨など13等級+ラストワン賞と盛りだくさんのラインナップとなっている。

また、2025年11月5日～2026年2月2日の期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」に、『呪術廻戦』のブロマイドが登場する。『渋谷事変』の名シーンを集めた「『渋谷事変』場面写ブロマイド」は160種類、新しいデザインの「オリジナルデザインブロマイド」は8種類用意されており、いずれも好きなブロマイドを選んで印刷することができる。価格はL判が200円、2L判は300円。

なお、第1弾として10月15日より販売中の「『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイド」(全30種類から選択)も引き続き販売される。

ファミマ『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の特典付きムビチケ前売券 限定ブロマイド

さらに11月6日までは、11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の特典付きムビチケ前売券(コンビニ)が販売されている。限定ブロマイドが店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で買える権利が、特典として付いている。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会