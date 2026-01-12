智頭急行は、JRグループのダイヤ改正に合わせ、2026年3月14日にダイヤ改正を実施する。JR線とのダイヤ調整により、特急列車・普通列車の一部で運転時刻を変更するとのこと。

特急列車の時刻変更は、下り「スーパーいなば9号」(現行の時刻は岡山駅17時24分発・鳥取駅19時18分着)で実施。智頭急行線内で時刻を変更し、大原駅の発車時刻を18時28分、智頭駅の到着時刻を18時44分として現行より1分繰り下げる。上郡～大原間の時刻はダイヤ改正後も変更なしとのこと。智頭駅の発車時刻も現行通り18時47分とされている。

普通列車の時刻変更は、上郡～智頭間で朝に運転している上下各1本と、昼間時間帯に運転している下り1本、計3本で実施。智頭駅を6時3分に発車する上り始発列車は、大原駅の発車時刻を6時35分、佐用駅の到着時刻を6時53分に変更し、それぞれ2分繰り上げる。上郡駅を6時32分に発車する下り始発列車は、久崎駅の発車時刻を6時48分、佐用駅の到着時刻を6時53分に変更し、それぞれ2分繰上げに。両列車は時刻変更後も佐用駅で待ち合わせを行う。

現在、上郡駅を13時15分に発車している下り列車は、ダイヤ改正で上郡駅の発車時刻を13時13分に変更。現行より2分繰り上げる。次の苔縄駅には現行通り13時38分に到着する。