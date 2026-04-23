三菱電機は、鉄道運行における省エネ施策を支援する「鉄道EMS(エネルギーマネジメントソリューション)」をポーランドのクラクフ市電で実証開始すると発表した。

ポーランド・クラクフ市電

蓄電システム(ESS)を導入した新サービスの提供に向け、デジタル基盤「Serendie(セレンディ)」を活用し、電力の消費削減と最適化を検証。クラクフ市電・バスを運営するMPK社と、道路管理局ZDMK社による協力の下、三菱電機と同社の関係会社MEDCOMが実施する。

背景には、ポーランドで急速な経済成長に伴う電力需要の高まりが予想される一方、燃料価格の高騰や再生可能エネルギー導入などによるエネルギーコスト上昇が問題視されていることが挙げられる。鉄道事業者にとっても、鉄道運行に必要な電力の抑制や利用効率化、架線電圧の安定化が課題となっている。

実証は3段階で進める。第1段階で鉄道向けデータ分析サービスを用い、クラクフ市電の電力消費量、余剰回生電力の発生状況、架線電圧の安定状況を分析。第2段階で分析結果をもとにESS導入時の省エネ効果や架線電圧変動幅の改善効果を検証し、余剰回生電力を見える化した地図の作成、鉄道運行の改善効果の分析も行った上で、沿線におけるESSの最適な導入場所を提案する。第3段階でクラクフ市電沿線にESSを設置し、回生エネルギーの蓄電と、走行中の他の鉄道車両へ供給。次世代蓄電モジュール「Mitsubishi High Power Battery(MHPB)」を搭載したESSを実証に用い、消費電力の削減量と架線電圧の安定状況を実測する。

実証第三段階におけるESSの鉄道沿線への設置イメージ

「鉄道EMS」の将来的構想

今月以降、クラクフ市電が運営する複数路線で実証を行い、2028年9月までを実証期間としている。三菱電機はこの実証による成果をもとに、ESSを導入した鉄道EMSの新サービス提供をめざすとしており、鉄道事業者のエネルギー最適化とカーボンニュートラルに向けた取組みへの貢献を見込んでいる。