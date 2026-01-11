昨年末から続くシールブーム、なかでもクーリエが手掛ける「ボンボンドロップシール」は熱い注目が寄せられています。

ボンボンドロップシール公式Xアカウント(@bonbon_drop)は、1月11日に「ボンボンドロップシールたまごっち」の販売ついて投稿を行い、話題になっています。

今回は、「より多くの方にご購入頂けるように」と2種1セットの抽選販売を実施、公式Xアカウントのポストに記載されたフォームより応募ができ、締切は1月12日(月) 23:59まで。先着ではありませｎ。

セットは、Aセットが「まめっち」「めめっち」、Bセットが「くちぱっち」「みみっち」。どちらか片方のみ応募可能です。

ボンボンドロップシールとは

クーリエが販売する、つやつやの質感がまるで本物のキャンディのようなシール。レジンのような、透明感が特徴で、手持ちのお気に入りグッズをかわいくデコるなどの楽しみ方ができる。