サンスターは、同社とクーリアが販売する「ボンボンドロップシール」の模倣品に関する注意喚起を12月15日に公開した。

「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体感とツヤツヤとした質感が特徴のシール。透明感のあるキャンディやレジンのような見た目の可愛さは、「シール交換ブーム」をけん引している。

発売とともに売り切れ・品薄状態が続くだけでなく、ネット通販サイトやフリマサイト、一部の実店舗ではボンボンドロップシール模倣品が多数出回っており、各種SNSでも模倣品に関する紹介がされている。同社からは、「これらはサンスター文具株式会社及び株式会社クーリアとは全く無関係の商品です」と呼びかけが行われている。

ボンボンドロップシール 正規品と模倣品の違いは?

また、正規品と模倣品の比較画像も公開。掲載の画像は発見された模倣品の一例で、模倣品によっては一見では正規品と判別が難しいものもあるので購入の際は十分注意してほしいとのこと。

サンスター公式サイトより引用

正規品には「発売元 サンスター文具株式会社」や「著作元」の表記がある。一方、模倣品の例として「裏面がすべて外国語」「サンスター文具の表記なし」「サンスター文具の表記があっても誤植・文字化けがある」(例：電話番号の「0」が「Q」になるなど)といった違いを指摘している。

またサンスター文具及びクーリアでは、模倣品を発見次第、個人、法人問わず法的措置も含めて厳正に対処する方針と発表している。