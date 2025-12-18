シール帳ブームがきているなか、ボンボンドロップシールをはじめかわいいシールのチェックは欠かせません!

オンラインストア「ちいかわマーケット」にて、「シーサーのおみやげやさん クリアなぷっくりシール（ハイビスカスなみんな）」(660円)が12月19日11時より発売されます。

「シーサーのおみやげやさん クリアなぷっくりシール（ハイビスカスなみんな）」は、寒い冬こそぽかぽか常夏きぶんになれる「シーサーのおみやげやさん」の新グッズで、クリアな素材とぷっくりした質感のガラス細工風シールです。

ハイビスカスをつけて踊るちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとした『ちいかわ』キャラと、もちろんシーサーも揃うごきげんな雰囲気のシール。

Xでは「やっぱりシーサー可愛い」というシーサーファンの声や、「娘がシール帳の準備をはじめた…:( ;´꒳`;):」「レート高いよ!」とシール帳を楽しむ方からの声も寄せられています。