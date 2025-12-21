シールブームで大人気となっている「ボンボンドロップシール」より、サンリオキャラクターズの「ボンボンドロップシールmini」(550円)が2026年1月に発売されます。

「ボンボンドロップシールmini」は、デコレーションしやすいミニサイズのアイテム。ラインナップはハローキティ レッド、ハローキティ ピンク、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、くろみ、はぴだんぶいの全8種類。

SNSでは、「ネイル用にほしい」「ミニサイズは天才かも」と新しいサイズ感に対するコメントや、「ポムポムを買わせてくれええええええ」「ハンギョドンとはぴだんぶいがラインナップに入っていることに対して「ハンギョドンだけ2個いて草」など、大きな反響が寄せられています。

詳細な発売日や予約方法などはまだ未発表なので、公式からの情報をチェックしておきましょう。

ボンボンドロップシールとは?

ボンボンドロップシールとは、サンスター文具及びクーリアが手掛ける、キャンディのような立体感と透明感があるぷっくりした樹脂素材の装飾用シール。昨今の「シール交換ブーム」とともに人気が急上昇し、人気キャラクターのシールは入手困難となっています。