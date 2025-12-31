シール交換のブームが盛り上がる中、「ボンボンドロップシール」より、新しいデザインとして、サンリオキャラクターズのミニサイズ「ボンボンドロップシールmini」(550円)が発売されます。

ボンボンドロップシール公式X(@bonbon_drop)より、1月10日前後に各店に順次入荷予定、公式オンラインストアでは抽選販売を予定していることが発表されました。詳細は後日お知らせするとのこと。

ラインナップはハローキティ レッド、ハローキティ ピンク、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、くろみ、はぴだんぶいの全8種類。

ボンボンドロップシールとは?

ボンボンドロップシールとは、キャンディのような立体感と透明感がある、ぷっくりした樹脂素材の装飾用シールです。昨今の「シール交換ブーム」とともに人気が急上昇し、人気キャラクターのシールは入手困難となっています。