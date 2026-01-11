東映は、現在放送中スーパー戦隊シリーズ第49作かつ50周年記念『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、2月8日の最終回放送直後にイベント「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終回直後でもエンゲージ!はぐれものだった者達の集い」を開催する。

毎年、スーパー戦隊シリーズのテレビ放送最終回直後は1年間、ヒーロー達を応援してきたファンの想いが各SNSで多く飛び交っている。そんな熱量が最高潮の最中にナンバーワン戦隊ゴジュウジャーを演じた冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希の6名、そして人気キャラクターのファイヤキャンドル、ブーケを演じた三本木大輔、まるぴがヒーローショーの聖地であるシアターGロッソに集結。また、今回、イベントビジュアルも初披露した。

本イベントのチケット先行受付は、1月11日AM9：30からe+(イープラス)及びTTFC(東映特撮ファンクラブ)にて実施。また今回のチケット購入者には特典として、本イベント前にシアターGロッソで最終回をキャストと共に鑑賞できる「最終回の集い」と、イベント終了後にゴジュウウルフ達、キャラクター6人との触れ合える「ハイタッチ会」へ招待する。

イベント概要

タイトル

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終回直後でもエンゲージ!はぐれものだった者達の集い

日程

2026年2月8日10:10～(チケット購入者特典の「最終回の集い」は9:20～)

会場

東京ドームシティ シアターGロッソ

チケット

全席指定 6,600円

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料

内容

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の出演キャストによるトークショー

登壇キャスト(全て予定)

冬野心央(遠野吠／ゴジュウウルフ)

鈴木秀脩(百夜陸王／ゴジュウレオン)

神田聖司(暴神竜儀／ゴジュウティラノ)

松本仁(猛原禽次郎／ゴジュウイーグル)

志田こはく(一河角乃／ゴジュウユニコーン)

木村魁希(熊手真白／ゴジュウポーラー)

三本木大輔(ファイヤキャンドル)

まるぴ(ブーケ)

チケット販売

1月11日AM9;30より、ｅ＋(イープラス)、TTFC東映特撮ファンクラブにて先行受付開始。

