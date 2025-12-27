2026年3月13日に東京ドームシティシアターGロッソにて、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(テレビ朝日系/毎週日曜午前9:30放送)のキャストとアーティストが出演するスペシャルイベント『「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE』の開催が決定した。参加は、2026年2月4日 発売の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」に封入されている先行抽選申込券より応募することができる。

『「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE』は、ゴジュウジャーの歌に特化した初のイベント。スペシャルLIVEとキャストトークショーとの2部構成で、ライブとトークの両面から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の音楽の世界を掘り下げる。

スペシャルLIVEには、冬野心央(遠野吠/ゴジュウウルフ役)、鈴木秀脩(百夜陸王/ゴジュウレオン役)、神田聖司(暴神竜儀/ゴジュウティラノ役)、松本仁(猛原禽次郎/ゴジュウイーグル役)、木村魁希(熊手真白/ゴジュウポーラー役)の参戦が決定。スーパー戦隊シリーズ史上初の「キャラソンNo.1」の称号を懸けたライブバトルを繰り広げる。さらに、オープニング曲「WINNER！ゴジュウジャー!」を担当する銀河系パンクバンドWienners(ウィーナーズ)もゲストアーティストとして登場。

イベントへの参加は、2026年2月4日発売の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション』に封入されている先行抽選申込券から応募することができる。

イベント概要

イベント名：『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE

日時:2026年3月13日(金) [1回目] 開演 17:30 ／ [2回目] 開演 20:00

会場:東京ドームシティ シアターGロッソ

出演者（予定）:『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』レギュラーキャスト 冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、木村魁希、ゲストアーティスト Wienners

チケット料金：6,600円（全席指定・税込）

チケット販売スケジュール：CD封入先行（抽選）2026年2月4日(水)発売『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション』に先行抽選申込券を封入、記載のシリアルナンバーから応募可能

先行抽選申込み受付期間：2026年2月4日12:00～2月10日23:59まで

※先行抽選申込券はチケットの抽選申込のためのものであり、チケット代金は別途必要

CD情報「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」

2026年2月4日発売、価格4,400円。番組主題歌、挿入歌、キャラクターソングとそれぞれのオリジナル・カラオケを2枚組に収録。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映