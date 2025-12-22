バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、クオンの新たな姿・ガリューデカリバー50を商品化した「DXガリューデカリバー50」(6,820円)の予約受付を行っている。

「DXガリューデカリバー50」は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場するクオン(演：カルマ)の新たな姿「ガリューデカリバー50」を、DXなりきり玩具として商品化したアイテム。セットには、本商品限定のセンタイリング「ガリュードウルフ」が付属。別売りのDXテガジューンにセットすることで、専用の音声が発動する。

ガリューデカリバー50は、劇中のイメージに基づき、ダークウルフデカリバー50とは異なる本体や刃先・首周り部分のカラー・塗装を再現。クオンの「ほら～! お前へのプレゼントはこの僕さ!」など強烈な印象を残すセリフを10種以上収録しており、トリガーを引くことで発動が可能。

また頭部パーツをセットして待機音を発動させた後、トリガーを引くことでクオンがテガジューンガリュードに変身した際の音声も発動可能だ。

さらに、本商品は別売りのDXテガジューンとの合体機構を搭載。付属のセンタイリング・ガリュードウルフと合わせ、玩具オリジナル合体遊びが楽しめる。