東映は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOPを、1月31日から東京ドームシティ・シアターGロッソを皮切りに、大阪・宮城にて開催する。

POP UP SHOPオリジナルビジュアル2種初解禁‼

今回のPOP UP SHOPのために、ゴジュウジャー6人と、ファイヤキャンドルやブーケと言ったブライダンのメンバー、さらにはクオンが登場するオリジナルビジュアル2種(右記)を作成。カラフルでPOPなビジュアルと、それとは対照的にクールでかっこいいビジュアルが揃う。

新商品が多数登場!

メインビジュアルを使った商品や、昨年のPOPUPでも好評だった定番商品などオリジナルグッズが多数ラインナップ。今回のPOP UP SHOPでは新商品を多数取り揃えている。

POP UP SHOP開催場所

東京会場

場所：東京ドームシティジオポリス１F（シアターGロッソ入口横特別スペース）

期間：1月31日（土）～3月22日（日）

宮城会場

場所：khb東日本放送本社1F ぐりりホール

期間：２月11日（水・祝）～2月23日（月・祝）

大阪会場

場所：高島屋大阪店7階催会場

期間：3月4日（水）～3月16日（月）

