フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「柿もぎる人」「父さんのお誘い」「帰りにくい男たち」を、きょう23日に放送する。

「柿もぎる人」

おやつに柿が出るが、カツオは食べたがらず、ワカメとタラオに譲ってしまう。いつもと様子が違うカツオに疑問をもったサザエは、悪い点のテストでも隠しているのかと子供部屋を探るが何もない。さらにイタズラをした跡もなく、つまみ食いもしていなく、カツオがおやつを食べなかった原因は不明のままだ。

「父さんのお誘い」

休日、昼寝をしていた波平にカツオとワカメが「どこかに連れてって」と頼むが「休日はどこも混んでるから」と波平は断る。翌日、会社の取引先の男性が「子供たちが中学生になると、友達の予定が優先され、家族で出かけることが減る」と嘆いているのを聞き、波平はわが家も家族で出かけられるのは今のうちだけかも…と思い始める。

「帰りにくい男たち」

深夜、目を覚ましたマスオがサザエに、フネがまだ茶の間で起きている、と言う。サザエが行ってみると、波平が飲みに行ったまま帰ってこないため、フネが待っていた。波平が帰宅すると、サザエは「母さんは父さんが帰ってくるまで心配で眠れないのよ」と文句を言い、波平は反省する。

