東映は、『スーパー戦隊』シリーズの一区切りとなることも発表されたスーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、その集大成となるビッグイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026」を開催する。

今回2年ぶりの「広島」会場を加え、"歴代ナンバーワン"タイとなる全国9都市での全29公演は、豪華な2部構成。第1部は本編メインライター・井上亜樹子による完全オリジナルのヒーローショー「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブ」では、大迫力のアクションや、舞台ならではの演出を駆使した“生・エンゲージも。第2部では、番組キャストによるココだけのトークや会場一体となる企画チャレンジ。さらにキャラクターソング歌唱も行われる。

ツアー最終日の5月17日大阪スペシャル公演は、第2部を豪華版として開催。大阪スペシャル公演の詳細は後日発表される予定。

会場チケットは2月8日の一般発売に先駆け、ナンバーワンの日1月11日AM10:00よりチケットぴあで先行受付スタート。TTFC会員限定先行ではここでしか手に入らない限定のオリジナルデザインチケットの選択が可能となる。さらに、先行受付期間限定ではゴジュウジャーのSDデザインとテガソードの里メニューの両面デザイン「FLTオリジナルトートバッグ付き会場チケット」の選択も可能に。

さらに今回は、会場チケット購入者に、もれなく入場者特典として「FLTオリジナルセンタイリング」(全9種・各会場にてランダム配布予定)も用意される。

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026」開催概要

愛知県:2026年3月28日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 10:00/13:15/16:30、2026年3月29日(日) 10:00/13:15/16:30

北海道:2026年4月5日(日) 札幌文化芸術劇場hitaru 10:30/14:00

広島県:2026年4月11日(土) 広島文化学園HBGホール 10:30/14:00

福岡県:2026年4月12日(日) 福岡サンパレス 13:00/16:30

宮城県:2026年4月19日(日) 仙台サンプラザホール 10:00/13:15/1630

静岡県:2026年4月26日(日) 静岡市清水文化会館マリナート・大ホール 10:00/13:15/16:30

長野県:2026年4月29日(水・祝) ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 10:30/14:00

新潟県:2026年5月10日(日) 新潟県民会館 10:00/13:15/16:30

大阪府:2026年5月16日(土) オリックス劇場 10:00/13:30/17:00、2026年5月17日(日)10:00/13:30/17:00( 5月17日(日)大阪の3公演は全てSP公演を予定。

公演内容

各公演は、1公演2部制。

第1部:ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブ

本編メインライター・井上亜樹子が手掛ける、完全オリジナルストーリーで贈るヒーローショー。番組キャストを迎え、舞台ならではの大迫力の演出で届ける。

第2部:キャストトークキャラソンライブ

エピソードトーク＆企画コーナーで会場が一体に。さらにキャラソン歌唱で全員テンションナンバーワン。

5月17日大阪スペシャル公演

ツアー最終日となる5月17日大阪公演は、第2部を豪華版として贈る、スペシャルバージョンでの公演。詳細は後日発表予定。

チケット

通常公演：大人(全席指定7000円(税込・中学生以上)、子ども(全席指定5000円(税込・3歳～小学生まで)

大阪SP公演：共通(全席指定9500円(税込・3歳以上有料）

チケット発売・スケジュール

チケットの申込みは、チケットぴあ特設サイトにて受付。

1月11日(日)AM10:00 TTFC会員限定先行＆プレイガイド最速先行受付開始

1月18日(日)AM10:00 プレイガイド2次先行受付開始予定

1月25日(日)AM10:00 プレイガイド3次先行受付開始予定※クレジットカードのみ

入場者特典

会場チケットには、特典として「センタイリング ファイナルライブツアーSPver.」が付属。

全9種、会場チケット1枚につき1点、各会場で配布。特典はランダムでのお渡しとなり、種類は選べない。

先行受付期間限定・チケットに関して

TTFC会員限定先行オリジナルデザインチケット

東映特撮ファンクラブ(TTFC)会員は、TTFC会員限定先行期間中(1月17日(土)23:59まで)、オリジナルデザインチケットの選択が可能。東映特撮ファンクラブアプリより申し込みを受け付ける。

通常チケット(購入後あとから選ぶ／セブンイレブン発券のみ)とオリジナルデザインチケット(配送引取)の2種類のチケットを選択可能。複数回申し込みをした場合は、最後の申し込みのみ有効。オリジナルデザインチケットを選択の場合は、購入1件につき別途1,100円の配送料がかかる。

先行販売限定 FLTオリジナルトートバッグ付き会場チケット

先行受付期間21日23:59・プレイガイド3次先行終了まで)にチケットを申し込む方は、会場チケット料金に＋2,000円で、FLTオリジナルトートバッグ付き会場チケットの選択が可能。商品は、購入した公演の会場入り口にて、会場チケットとは別途発行される引換券と引き換えで渡す。

出演予定キャスト(全公演)

冬野心央(ふゆの・みお)＜遠野吠(とおのほえる)ゴジュウウルフ役＞

鈴木秀脩(すずき・ひではる)＜百夜陸王(びゃくやりくお)ゴジュウレオン役＞

神田聖司(かんだ・まさかず)＜暴神竜儀(ばくがみりゅうぎ)ゴジュウティラノ役＞

松本仁(まつもと・じん＜猛原禽次郎(たけはらきんじろう)ゴジュウイーグル役＞

木村魁希(きむら・かいき)＜熊手真白(くまでましろ)ゴジュウポーラー役＞

(C) テレビ朝日・東映AG・東映