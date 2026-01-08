キスケが運営する複合エンターテイメント施設「キスケBOX」は、2026年に開業25周年という大きな節目を迎えるにあたり、“特別な1日”ではなく、“日々の積み重ね”を大切にする周年プロジェクトを開始する。

キスケの歩みは、1952年のパチンコ1号店「サンスリー」から始まった。アイススケート場、ボウリング場、カラオケ、温浴事業へ──キスケは一貫して、“遊び”を通じて、地域の日常に楽しさを届け続けてきた。

その流れの中で、2001年に誕生したのが、温泉・ボウリング・カラオケ・麻雀・ゲームセンター・飲食を一体化した、四国最大級の総合アミューズメント施設「キスケBOX」。「ここに来れば、一日中楽しめる場所をつくろう」。そんな想いから生まれた“大きな遊び箱”は、時代とともに姿を変えながら進化を続け、年間160万人が来場する施設として、地域に根ざした存在へと成長してきた。

■“遊びの進化”は、いまもBOXの中で続いています

近年では、

2018年：パチンコ「スーパー キスケ パオ」／複合エンタメ「キスケKIT」オープン

2019年：キッズパーク「KIT PLAY」／個室麻雀「KIT JAO」オープン

2020年：岩盤浴「喜助の蒸」オープン

2024年：カプセルホテル「喜助の宿」オープン

キスケBOXでは、遊びの体験価値を高める新コンテンツが次々と誕生し、施設内での時間がより楽しくなる仕掛けを増やしている。

子どもから大人まで。

友人同士でも、家族でも、ひとりでも。

現在のキスケBOXは、25年にわたり挑戦を重ね、試行錯誤しながら進化してきた場所となっている。

■25周年は「大きなイベント」よりも、「日々の積み重ね」

25周年というと、どうしても「何か大きなイベントをやる年」というイメージを持たれがち。しかし、今回キスケが大切にしたいのは、“特別な1日”よりも、“日々の積み重ね”だという。

・いつもの接客に、少しだけお祝いの気持ちを添える

・常連のお客さまに「おかげさまで25周年です」と感謝を伝える

・館内のPOPや装飾に、BOXの歴史や思い出をそっと忍ばせる

こうした小さなアクションの積み重ねこそが、

「キスケBOXって、なんだか好き」

「また来たい」

という気持ちにつながっていくと考えらているという。

■周年企画は、あくまで“きっかけ”

25周年を迎える2026年に向けて、現在検討している企画イメージは以下の通りとなっている(以下はすべて構想段階のイメージ)。

春〜初夏：サウナフェス、夏越し祭りなどの季節行事

年間企画：地域の方と一緒につくるファミリー向けイベント

館内リニューアル：KIT・温泉（食堂、女性浴室、サウナ等）の改修による快適性向上

周年企画そのものは、ゴールではなく“きっかけ”。これらを通じて、より楽しく、より居心地のよいキスケBOXへと進化させていくという。

キスケには、「KISUKE HISTORY〜遊びの軌跡〜」として、創業から現在までの挑戦の歴史がある。25年前、キスケBOXが誕生したとき、現在のKITやKIT PLAY、喜助の宿の姿を想像していた人は、きっと多くなかったはず。同じように、これからの10年も、いくらでも楽しく、面白く変えていける。25周年はゴールではなく、次のチャレンジのスタートライン。

これからもキスケBOXは、地域の人々とともに、そして訪れるすべての人がワクワクできる場所であり続けるとしている。