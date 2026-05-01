Tyrkouazが鳴らす未来へ向けたグルーヴ、満員御礼の東阪ツーマンツアー「MULTI PLAY 3」東京公演ライブレポート

昨年8月には2年連続SONICMANIAオープニングアクトとして出演、MUSIC AWARDS JAPANの最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞にもノミネートされた、双子の兄souta（Vo/Gt）と弟rent（Dr/Cho）によるミクスチャーロックデュオTyrkouaz（ティルクアーズ）。ソールドアウトとなった東阪ツーマンツアー”MULTI PLAY 3”東京公演のライブレポートが到着した。

下北沢SHELTERが、まるで圧縮された熱量そのものになっていた。ぎゅうぎゅうのフロアで行なわれたのは、Tyrkouazがリスペクトするバンドを招いて開催する東阪ツーマンツアー”MULTI PLAY 3”の東京公演。ゲストに迎えられたのはEnfantsだ。今、バンド表現を別方向から拡張する二組に向けて託される希望、その熱さを確かめるには十分すぎる組み合わせだった。

先にステージへ現れたEnfantsは、オルタナティヴロックを更新する存在として、その魅力を存分に発揮。衝動と繊細さが拮抗したまま鳴らされるサウンドは、爆発力とともに、感情の複雑さごと音に変えていく。ボーカル・松本大の存在感も圧倒的で、MCでは「Tyrkouazが作ってる国産ドラムンベースのプレイリストがあるんだけど、そこに俺らの曲が入ってなかった」と笑いを誘い、「Tyrkouazがズレてるのか、俺らの曲がドラムンベースじゃないのか確かめてみて」と言って「Punk Head」を演奏。人力で叩き出されるリズムの疾走感が、SHELTERの床を揺らす。Tyrkouazへの敬意と挑発、そして遊び心が同居した見事な前哨戦だった。

そして会場は暗転。歓声の中で現れたTyrkouazの二人は、捻じれた時空の彼方から現在へ降り立ったようなフューチャリスティックなスタイリング。視覚的なインパクトだけでも十分に惹きつけるが、本領はそこからだった。いきなり「PAUSE!!!」で放たれたのは、とんでもない馬力のリズムだ。その後も「MEKAKUSHI-ONI」や「Mellow night bass」「SEEK」と続けざまにプレイしていく中で、ロックのフィジカルな打撃感とエレクトロニックミュージックの推進力が一体化した音像が、観客の身体を突き動かしていく。

「windmill」や「Emit Light」といった曲が続く。Tyrkouazのライブを観て改めて感じるのは、二人組という編成をハンデに変えない設計の巧みさだ。rentはダイナミックな身振りでドラミングを繰り広げ、その一打一打に視線を集める。リズムを刻むだけでなく、身体そのものがパフォーマンスになっている。一方、ボーカル＆ギターのsoutaは、フロア中央へ進み出て大きく手を広げ、ジェスチャーで感情を伝え、観客の視線を引き寄せる。その立ち居振る舞いはきらびやかなスター性を放っており、ライブハウスにいながらも、どこかスタジアムロックのような華やかさを感じさせるのだ。

だが、彼らの魅力は派手さだけではない。この日のMCで印象的だったのは、soutaが何度か口にした率直な言葉だった。「テクノロジーがこんなにも発展する中で、音楽を作っている自分たちのような人に何ができるのか最近よく考えている。でもやっぱり、曲を作って皆にこうやって披露する、この時間が好きなんだ」。時代の変化から目を逸らさず、そのうえで生身の表現を選び取り続ける強い意志を、率直にフロアにぶつける。Tyrkouazの未来的なサウンドやヴィジュアルは、テクノロジー礼賛の記号ではなく、人間が人間として鳴らす歓びのためにあるのだという想いが伝わってきた。

その誠実さは、彼らの再解釈のセンスにも表れている。Tyrkouazは既存曲を自分たちなりに料理し、新しい意味を与えることに長けたユニットだ。一青窈のリミックスから、大阪公演で披露したthe bercedes menzのカバーまで、そのレンジはとても広い。この日は、Enfants「Play」をカバー。原曲の尖鋭的な魅力を残しながら、そこへTyrkouazらしい未来感とダンサブルなテクスチャを流し込み、固有の輝きを生み出していた。Enfantsのファンであろう観客からも、悲鳴にも近い歓声が上がったのも納得の出来。対バン相手への敬意を、単なる引用ではなく創造へ変える。その姿勢こそが”MULTI PLAY”という企画タイトルに込められた本質かもしれない。

さらに場内を沸かせたのが、「Enfantsの”Punk Head”はドラムンベースです！ もうプレイリストに追加しました」という報告のMC。EnfantsのMCをきっちり回収するユーモアに、フロアは笑い声で包まれた。こうした柔らかな人柄もまた、彼らが支持される理由なのだろう。近未来的なルックや鋭利なサウンドとのギャップが、むしろ魅力を増幅させている。

続いて、この日の大きな驚きだったのが、未発表の新曲「LUCKY MACHINE（仮）」。これまでのTyrkouazにありそうでなかった新境地だ。印象的なギターの旋律が耳に残り、抜群にポップで、どこか懐かしさも漂う。ダンス×ロックという基軸は保ちながら、単なる高揚感に留まらず、メロディの強さで心を掴みにくる。彼らは、あらゆる手法を用いつつ、”人を踊らせること”にプロフェッショナルなのだと再認識させられた。

その後、終盤の盛り上がりも圧巻。「CHAKRA」はすでに新たなアンセムと呼ぶにふさわしい反応で、soutaも大いに観客を煽る。本編ラストの「REBOOOOT」はライブアレンジによって熱狂をさらに引き延ばし、大爆発のエナジーでフィニッシュ――会場全体のテンションが最高潮に高まった瞬間だった。アンコールでは「Future Grooves」を披露し、終演。そのタイトル通り、未来へ向けたグルーヴを鳴らしてこの日のステージは終わった。

ダンス×ロックという音楽性そのものは、2026年において珍しい発想ではない。だが、Tyrkouazに特有の個性として、生身の人間が放つ圧倒的な華やかさがある。楽曲やヴィジュアルには近年のY3K的ムードも漂うが、もっと根底には、2000年前後のダンス×ロックが持っていた”人間臭さ”が脈打っているように思ったし、その魅力はライブでさらに強調して伝わってきた。そのうえ、J-POP、クラブミュージック、ゲーム音楽といった影響源に、ボカロ以降の感覚やハイパーポップの質感が加わった彼らの曲には、日本のポップミュージックが作り出してきた人工的な音も多層的にまとめあげられている。hideや布袋寅泰、capsuleまで、様々な先人たちが切り拓いてきた地平の先を、Tyrkouazは今の感性で無邪気に表現しているように見えた。

懐かしさと新しさが交差する新曲「LUCKY MACHINE（仮）」は、そういったTyrkouazらしさの証明だったように思う。今後の二人の行く先が、とても楽しみになる一夜だった。

Photo by カワセルイ

Tyrkouaz”MULTI PLAY 3”東京公演セットリスト（期間限定公開）

◎Spotify

https://open.spotify.com/playlist/24GtVrbEVKmcR2KByffhof?si=ri-7ZROCSKG5gwM7P-PKjQ

◎Apple Music

https://music.apple.com/jp/playlist/multi-play3-%E6%9D%B1%E4%BA%AC/pl.u-JPAZB1JTDMeD5Vo

Tyrkouaz

最新Digital EP『CHAKRA ep』

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