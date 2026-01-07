サミーネットワークスは、2026年1月5日(月)より、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」グッズの販売を開始した。

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 図柄アクリルキーホルダー(赤7、神拳、BAR)

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」の図柄アクリルキーホルダーが登場。ダイカット仕様のアクリルキーホルダーとなっている。

販売価格：各1,100円(税込)

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 マルチマット

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のマルチマットが登場。インパクト大のマットを是非デスク周りで使ってみたい。

販売価格：3,980円(税込)

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 演出アクリルスタンド(10種ランダム)

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」の演出アクリルスタンドが登場。ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪

販売価格：1,100円(税込)

※全10種(内シークレット1種)。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換は不可。

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 Tシャツ(ケンシロウ、リン)

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のTシャツが登場。実機の演出デザインが背中にプリントされている。

販売価格：各4,400円(税込)

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 アクリルブロック(赤勝舞魂、勝舞魂、天破)

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のアクリルブロックが登場。

販売価格：各1,100円(税込)

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 勝舞魂祈願 木製お守り

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」の木製お守りが登場。刻印されたアツイ文字が勝利を引き寄せる……！？

販売価格：1,100円(税込)

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 アクリルカード(神拳勝舞、昇天中、勝舞あり)

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のアクリルカードが登場。

販売価格：各1,100円(税込)

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 キャップ

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のキャップが登場。フロントは「神拳勝舞」を立体刺繍で大胆に表現。サイドには、北斗七星の刺繍が施されている。つば裏には、迫力のキービジュアルがプリントされ、遊び心と特別感をプラスしたキャップに仕上がっている。

販売価格：6,600円(税込)

■「北斗の拳」歴代下パネルドミノキーホルダー(全16種ランダム)

「北斗の拳」シリーズの歴代下パネルが立体感のあるアクリルドミノキーホルダーに。 販売価格：ランダム販売：1,100円(税込)／全16種コンプリートセット：21,120円(税込)

※全16種

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

各商品の詳細ならびに購入に関する問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。