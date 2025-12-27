「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」とは、パチンコ・パチスロを通して、アニメ・マンガ・ゲーム・J-POP・イラスト・VTuberなど、日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み。コンテンツ産業の支援・協賛はもちろんのこと、さまざまなクリエイターを積極的に支援・育成も行っていくとしている。

また、このプロジェクト開始にあわせ、KYORAKUオフィシャルサイト内に特設サイトを開設。その中では、動画配信者やインフルエンサー向けに、デジタルアイテムを無料でダウンロードして利用できる【サプスク】サイトも開設され、各種のグラフィックデータやKYORAKUお馴染みのSEをはじめとしたサウンド素材など、XやYouTube・TikTokなどのSNSで活用できるアイテムが多数取り揃えられている。その他にも、新たに企業CMも制作し、公開にあわせてキャンペーンも実施。KYORAKUでは、企業理念である「MORE SURPRISE!!」を届けるため、今後もさまざまな取り組みにチャレンジしていくとしている。

支援・協賛例 ～KYORAKUは、あなたの『好き』を応援します～

■あおぎり高校のOPENREC.tv番組スポンサー

OPENREC.tv公式チャンネル「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」(2026年1月16日(金)放映開始)の番組スポンサーに就任。

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

■「ナガノアニエラフェスタ2025」に協賛

会場ブースでは「エア・バイブ」をモチーフにした巨大扇風機、パチンコ台の中に入って写真が撮れるフォトスポットを設置。

※KYORAKUジャパンカルチャープロジェクトページでは、上記以外にも、これまでの支援・協賛例が掲載されている。

さまざまなデジタルコンテンツやサウンド素材が無料で利用できる“KYORAKUサプスク”開設

SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドデータを無料でダウンロードして利用できるサービス。今後も続々追加予定となっている。

【主な配信アイテム】

・SNS投稿向けデジタルコンテンツ

・動画配信等で使用できるサウンドコンテンツ

・動画配信者/VTuber向けデジタルコンテンツ

新企業CMを「KYORAKU公式YouTube」で配信＆豪華景品が当たるキャンペーンも実施

KYORAKUの歴代機種で使用したオリジナルサウンドをBGMとして使用した企業CMを配信中。何度も繰り返し見たくなる仕掛けも多数搭載。さらに今後はさまざまなクリエイターとコラボしたスペシャルバージョンも準備中となっている。

公開記念キャンペーン

キャンペーンの内容は企業CMと連動したクイズ形式のキャンペーンとなっている。第1弾、第2弾のキャンペーンが予定されており、今後の展開にも期待したい。

■第一弾キャンペーン概要

【開催期間】2025年12月25日～2026年1月25日

【応募方法】出題されるクイズにXで回答

【賞品】QUOカードPay9999円分×50名

「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」の詳細は特設サイトにて。

(C)KYORAKU