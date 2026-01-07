NEXUSホールディングスは、2026年1月1日、グループの新イメージキャラクターとして、AIキャラクター「TSUMU//GI(つむぎ)」の就任を発表。アミューズメントホールで初となる本格的なAIイメージキャラクターの導入により、社内外のコミュニケーション活性化と新たな価値創造を目指すとしている。

■TSUMU//GI(つむぎ)」就任の背景

「TSUMU//GI(つむぎ)」は、“人の想いと未来への可能性の融合” というコンセプトのもと、AI modelとの協業により誕生した。単なる企業のマスコットキャラクターではなく、“AI社員”として業務を支え、社員と共に未来を紡いでいくパートナーとして位置づけられている。

名前の「つむぎ」には、“ヒトとAIを繋ぎ、未来を創る”という意味が込められており、NEXUSグループが目指す時代の先を見据えた進化と挑戦の象徴となる。

■3つの世界を紡ぐ個性

「TSUMU//GI(つむぎ)」は、シーンに応じて最適な姿と役割を持つ「3つのモード」を備えている。

1. NEXUS モード

NEXUSグループ全体の理念や未来像を体現する存在として、企業のビジョンやミッションを対外的に発信。グループの統一されたメッセージを伝える役割を果たす。

2. D'station モード

店舗ブランド「D'station」の遊び心やサービスの顔として、ブランドイメージを強化。顧客との接点において、親しみやすさとエンターテインメント性を兼ね備えた存在として活躍する。

3. リクルート モード

求職者に親しみやすく、会社の魅力を伝える役割を担う。採用活動におけるコミュニケーションの架け橋として、NEXUSグループの企業文化や働く環境の魅力を発信する。

■新たなシナジーとしての役割と期待

「つむぎ」は、単なる企業の“顔”としてだけでなく、社員の一員として以下の役割を担う。

・社内外のコミュニケーションを活性化

・業務サポートによる社員の働き方改革

・人とAIの協働による新たなシナジーの創出

・時代の変化に対応した柔軟な情報発信

AIという新しい存在をパートナーとして迎えることで、互いに刺激し合いながら新たな価値を生み出し、NEXUSグループらしい挑戦を続けていくという。

◎代表取締役社長：星野万里のコメント

『つむぎ』は、NEXUSグループを体現するイメージキャラクターとして、これから様々な場面で活躍するのはもちろんですが、社内という枠を超えた活躍にも期待しています。AIと人が協力し合う新しい働き方を、『つむぎ』と共に築いていきたいと考えています。

■今後の展開

「TSUMU//GI(つむぎ)」は、今後、企業広報、店舗プロモーション、採用活動など、様々なシーンで活躍していく予定。また、SNSやWebサイトを通じた情報発信も開始し、社会とのタッチポイントとして、お客様や求職者の皆様との新しいコミュニケーションを展開していくとしている。

公式AIイメージキャラクター「TSUMU//GI(つむぎ)」の詳細は特設サイトにて。