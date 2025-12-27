エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1つのことを愛しすぎる人が作った私設博物館＝“偏愛ミュージアム”を伊集院光が訪れる新番組『伊集院光の偏愛博物館』を、2026年1月7日(水)24時よりCS初放送する。

何かを愛しすぎてしまった人が作った博物館に、伊集院光が訪問し偏愛の世界に触れる

現在、日本国内には5,700を超える博物館がある。その中には、趣味への熱量が強すぎる人、研究をしすぎた人、ものを集めすぎた人など、1つのことを愛しすぎる人が作った私設博物館＝“偏愛ミュージアム”も多数存在する。

この番組では伊集院光が、博物館のさまざまな展示物や館長との会話を通して、偏愛ミュージアムの魅力を楽しむ。

そこには1つのものを愛しすぎた人々の生きる歴史が詰まっている。

彼らの偏愛に触れることで、これまで知らなかった世界の扉を、また一つ開けることができるかもしれない。何かを深く愛する人＆好きなものを模索している人、すべての人にお届けする、教養バラエティー。

1月「伊集院光の偏愛博物館」エピソード

■時刻表ミュージアム(東京)

放送時間：1月7日(水)24:00～

館長が集めた鉄道グッズと891冊の時刻表が並ぶ時刻表ミュージアム。なぜ時刻表を愛し博物館を作ったのか。ここでしか味わえない時間旅行とは。知られざる時刻表の世界へ。

■ならまち糞虫館(奈良)

放送時間：1月14日(水)24:00～

日本で唯一の「糞虫」に特化した私設博物館「ならまち糞虫館」。世界中の多種多様な糞虫がおよそ2,000点並ぶ。糞虫の輝きに見惚れる伊集院。その美麗な世界に迫る。

■東洋民俗博物館

放送時間：1月21日(水)24:00～

第3回のテーマは奈良の「東洋民俗博物館」。現館長の父親である初代館長が1928年に開館した。アメリカの人類学者に師事した初代館長がアジアを中心に国や品物を問わず世界各地で収集した、約10,000点の展示物が並ぶ。パラオ諸島で昔使われていたという石の貨幣や戦争の遺品、明治～昭和初期に書かれた絵馬など、そのジャンルの幅広さに圧倒される伊集院。さらに、「究極の民俗学は性崇拝」という初代館長の想いが詰まった展示部屋も紹介。初代館長の情熱、そしてその遺志を受け継ぐ現館長の熱い思いに迫る。

■翡翠原石館

放送時間：1月28日(水)24:00～

第4回のテーマは東京の「翡翠原石館」。「翡翠原石」を中心に展示する私設博物館で、2002年に開館した。翡翠に魅せられた館長が30年以上にわたり収集した原石などを100個以上展示している。 少年時代から翡翠に夢を抱き続けてきた館長の言葉に、全てのマニア道に通ずる想いを見つける伊集院。さらに、巨大な翡翠を切り抜いて造ったという「翡翠くりぬき風呂」が登場！そこで味わう格別の一杯とは？また、館長の次なる夢にも迫る。

■『伊集院光の偏愛博物館』放送情報

放送日時：1月7日(水)24:00スタート

レギュラー：毎週(水)24:00

再放送: (水)19:30

CS初／30分／全10話／エンタメ

(C)BS-TBS