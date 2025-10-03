「SPY&FAMILY」は少年ジャンプ+において、2019年から連載されている遠藤達哉著のホームコメディ漫画です。スパイの父・ロイド・フォージャー、超能力者の娘・アーニャ・フォージャー、殺し屋の母・ヨル・フォージャーが互いの正体を隠しながら「仮初めの家族」として暮らすことから始まります。極秘任務のために始まった偽装家族ですが、次第に本当の絆が芽生えていく様子が、笑いと感動を交えて描かれています。

主人公であるロイド・フォージャーは西国（ウェスタリス）の敏腕スパイ〈黄昏（たそがれ）〉として活動しているスパイ。冷静沈着で変装や戦闘、諜報に長け、任務遂行のために精神科医として偽装生活を始めます。

2022年からはテレビアニメが放送され、2023年には劇場アニメが公開。2023年にはミュージカル化され、大きな話題となりました。2023年に第52回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞しています。

既にミュージカル化はされていますが、映像ではまだ実写化されていない「SPY&FAMILY」。そこで今回は主人公であるロイド・フォージャーを実写化させるなら誰にやってほしい? というアンケートをマイナビニュース会員に実施。6位までにランクインした俳優をご紹介します。

「SPY&FAMILY」をもしも実写映像化するなら、ロイド・フォージャーを演じてほしい俳優は? (自由回答から集計)

1位：玉木宏（18票）

2位：佐藤健（8票）

3位：横浜流星（7票）

4位：ディーン・フジオカ、菅田将暉（6票）

6位：吉沢亮（5票）

続いて、上位6名の概要とコメントをご紹介します。

1位：玉木宏（18票）

第1位に輝いたのは、玉木宏。投票数は18票で、ダントツで1位を獲得しています。1980年愛知県名古屋市生まれで、端正な顔立ちと存在感ある演技で幅広い作品に出演しています。映画『ウォーターボーイズ』で注目を集め、ドラマ『のだめカンタービレ』の千秋真一役で大ブレイク。以降、シリアスからコメディまで自在に演じる実力派として活躍しています。

ロイドはスーツが似合うスタイリッシュな姿が印象的。身長180cmであり、整った顔立ちの玉木宏がピッタリだという声が多く挙がりました。

オススメコメント

すらっとした体格や整った顔立ち、渋い声がロイドにピッタリ（30代男性）

キャラの持つイメージとピッタリだと感じたため（30代男性）

高身長かつハンサムな顔立ちで、ロイド役に適任だから。（30代男性）

2位：佐藤健（8票）

第2位には佐藤健がランクイン。1989年生まれの埼玉県出身で、高校時代にスカウトされ俳優デビュー。2007年のドラマ『仮面ライダー電王』で主演を務め注目を浴び、その後ドラマ『ROOKIES』『天皇の料理番』『恋はつづくよどこまでも』などで幅広い役を演じ人気を確立します。映画『るろうに剣心』シリーズでは緻密な殺陣と迫真の演技で国内外から高く評価され、代表作となりました。第41回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞するなど実力派としての地位を築き、世代を代表する俳優とされています。

オススメコメント

パパ役もスパイ役もこなせそうだから（40代女性）

雰囲気が合いそう（40代男性）

3位：横浜流星（7票）

3位となったのは横浜流星。1996年生まれの神奈川県出身で、スカウトをきっかけに芸能界デビュー。ファッション雑誌のメンズモデルを経て、2012年「仮面ライダーフォーゼ」にてテレビドラマ初出演を果たしています。2023年、主演映画「春に散る」の役作りの一環としてボクシングプロテストに合格したことも大きな話題となりました。「ヴィレッジ」「春に散る」での演技が評価され、第48回報知映画賞 主演男優賞を受賞、2025年の第48回日本アカデミー賞では映画「正体」にて最優秀主演男優賞を受賞しています。

SPY&FAMILYはアクションを含む戦闘シーンも見どころのひとつ。アクション俳優としても活躍している横浜流星ならではのコメントも目立ちます。

オススメコメント

アクションもできて演技派で髪を染めればにていると思う（40代男性）

スリムな体型が似合っているから（40代女性）

4位：ディーン・フジオカ（6票）

第4位はディーン・フジオカがランクイン。1980年福島県生まれで、モデル活動を経て香港・台湾で俳優デビュー。日本ではNHK連続テレビ小説『あさが来た』の五代友厚役で一躍注目を集め、その端正なルックスと国際的な雰囲気で人気を確立。映画『鋼の錬金術師』やドラマ『モンテ・クリスト伯』など話題作に出演し、幅広い役柄を演じ分けています。第41回エランドール賞 新人賞、第42回日本アカデミー賞 優秀助演男優賞などを受賞しており、国際派俳優として高い評価を得ています。

ユーザーコメントでは雰囲気が合っているという声や顔が似ているという声が挙がっています。

オススメコメント

顔が似ている。上品。体格が似ている。話し方も似合いそう（40代女性）

話し方や雰囲気が合っているから（40代男性）

4位：菅田将暉（6票）

同率4位に菅田将暉がランクイン。1993年生まれの大阪府出身。2009年「仮面ライダーW」にて主人公を演じ、俳優デビューを果たします。主演を務めた映画「共喰い」で第37回日本アカデミー賞新人俳優賞、「あゝ、荒野」で第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞、テレビドラマ「3年A組-今から皆さんは、人質です-」でギャラクシー賞テレビ部門個人賞、東京ドラマアウォード主演男優賞など、多くの賞を受賞しています。その後も数々の話題作に出演しているだけでなく、歌手としても活躍しています。

オススメコメント

クールで熱いところがイメージ通りだから（40代男性）

雰囲気が似ているので（40代男性）

6位：吉沢亮（5票）

6位には吉沢亮がランクイン。1994年生まれの東京都出身で、オーディションを経て2009年にデビュー。『仮面ライダーフォーゼ』で注目を集め、その後『リバーズ・エッジ』『あのコの、トリコ。』など映画・ドラマで幅広い役柄を演じ、確かな演技力を発揮。2019年公開の映画『キングダム』では秦王・嬴政と漂の一人二役を演じ、大ヒット。2021年には「青天を衝け」にて渋沢栄一役で大河ドラマ初出演・初主演を果たし、2025年公開の『国宝』での演技でも高い評価を得ています。

ユーザーコメントでもその演技力を推す声が寄せられていました。

オススメコメント

雰囲気が合っている（40代女性）

シリアスな演技で真価を発揮しそうだから（40代女性）

まとめ

「SPY&FAMILY」ロイド・フォージャーを演じてほしい俳優ランキング、圧倒的な1位は玉木宏でした。高身長でスラッとした体格、ビジュアルの良さや演技力の高さなど総合的に評価されており、まさにロイド・フォージャーのイメージにぴったりですよね。

「SPY&FAMILY」は10月4日(土)からSeason3が放送開始予定です。ロイド・フォージャーを誰に演じてほしいか想像しながら観るのも、面白いかもしれませんね。

調査時期: 2025年9月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 242人

調査方法: インターネットログイン式アンケート