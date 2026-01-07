ベネリックが運営する、ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」は、1月17日より『ウルトラマン』60周年を記念した新商品を販売する。また、1月16日より、足裏に刺繍を施した限定デザインの「M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン(60th Anniversary)」の予約受付を開始するほか、新商品の発売に合わせた購入特典のプレゼントキャンペーンも実施する。

『ウルトラマン』60周年キャンペーン&新商品

ウルトラマンワールドM78とウルトラマンワールドM78 オンラインでは、2026年1月17日(土)より 60周年を迎える『ウルトラマン』を記念した新商品を販売する。

ウルトラマンシリーズ60周年記念ロゴをあしらった「Tシャツ」や「トートバッグ」のほか、ウルトラマンシリーズの作品やヒーロー、ウルトラ怪獣など作品の魅力を表現した描き起こしピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」に、60周年を記念した新デザインが新登場。思わず『ウルトラマン』を観返したくなる、あのころの思い出を掘り起こすようなラインアップだ。

さらに、1月16日より、足裏に刺繍を施した抱っこしたくなるサイズ感の「M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン(60th Anniversary)」の予約受付を開始する。

ウルトラマン60周年キャンペーン プレゼント「スペシャルピンズ(非売品)」

また、新商品の発売に合わせて、ウルトラマンワールドM78とウルトラマンワールドM78オンラインでは、商品を5,000円(税込)以上購入した方へ、「スペシャルピンズ(非売品)」をプレゼントするキャンペーンを実施する。なくなり次第終了。

1月17日発売商品

Tシャツ(ウルトラマン・60th Anniversary)

「Tシャツ(ウルトラマン・60th Anniversary)」(4,950円)は、『ウルトラマン』60周年を記念した、ウルトラマンと科学特捜隊のメカデザインのTシャツ。背面の襟元にウルトラマンシリーズ60周年記念ロゴをあしらっている。サイズはM・L・XL。

トートバッグ(ウルトラマン・60th Anniversary)

「トートバッグ(ウルトラマン・60th Anniversary)」(4,400円)は、『ウルトラマン』60周年を記念した、ウルトラマンと科学特捜隊のメカデザインのトートバッグ。ノートパソコンやタブレット端末、A4サイズのものもしっかり収納できる大きめサイズで汎用性が高く、鍵やスマートフォンを入れるのに便利な内ポケット付き。

ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.

「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.」(各770円)は、ウルトラマンシリーズの作品やヒーロー、ウルトラ怪獣など作品の魅力を表現した描き起こしピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」の『ウルトラマン』60周年を記念した新デザイン39種。

店頭限定販売のブラインドパッケージ商品で、店頭での全種セット販売は行わない。取扱店舗は、ウルトラマンワールドM78、ウルトラマンワールドM78 オンライン、その他グッズ取扱店。

予約商品

M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン(60th Anniversary)

「M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン(60th Anniversary)」(13,200円)は、鮮やかな赤色が目を引くブラザーズマントを着用した、『ウルトラマン』60周年限定のM78ウルトラマンのぬいぐるみ。

抱っこするのにちょうどいい大きめサイズで、左足に60周年記念の刺繍をあしらっている。マントは着脱可能なので、季節や気分に合わせて2つのウルトラマンの姿を楽しめる。なお、ウルトラマン60周年キャンペーン対象外の商品。

予約方法は、「ウルトラマンワールドM78」予約受付ページにて申し込み。予約受付期間は1月16日～予定数に達し次第終了。お届けは2026年7月発送予定。なお、2026年7月に、店頭とオンラインで予約分とは別に一般販売を行う。

(C)円谷プロ