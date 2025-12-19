円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を開催する。2026年4月の大阪・ひらかたパークでの開催を皮切りに、福岡、神奈川をはじめ、全国で巡回予定。チケット発売情報やイベントの詳細につきましては、今後順次発表を行う。

ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-

「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として開催される本イベントでは、50作品超のウルトラマンシリーズ作品やウルトラマン、ウルトラ怪獣による60年の軌跡をたどる。作品の歩みや名エピソードの紹介に加え、新たな表現で届けるジオラマや、60周年を記念したフォトスポット、作品の世界観に入り込めるイマーシブな立体映像空間などを多数展示予定。

3世代のヒーローをあしらったティザービジュアルを公開

昭和・平成・ニュージェネレーションの各世代を代表する「ウルトラマン」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」を象徴的にあしらったティザービジュアルを公開した。

イベント連動ファン参加型企画「ウルトラマンとの思い出写真」募集

幼少期に作品を見ていた方や長年応援しているファンに向けた参加型企画として、ウルトラマンとの思い出の写真を募集する。応募された写真は、キービジュアルへの活用や、展覧会会場、円谷プロ公式SNSでの紹介で使用。本企画の詳細は2026年1月に発表予定。

開催概要

「ULTRAMAN EXHIBITION (ウルトラマン エキシビション) -ウルトラマンシリーズ60周年展-」の開催は下記の通り。大阪会場のチケット情報は2026年1月に発表予定、福岡・神奈川会場のチケット情報は後日発表予定。

大阪会場

日程：2026年4月18日(土)～2026年6月28日(日) ※期間中休業日あり

会場：ひらかたパーク（大阪府枚方市枚方公園町1-1）

福岡会場

日程：2026年7月10日(金)～2026年8月30日(日)

会場：北九州市内（詳細は続報発表）

神奈川会場

日程：2026年9月5日(土)～2026年9月27日(日)

会場： 横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール／2Fスペース（神奈川県横浜市中区新港1-1-1）

(C)円谷プロ