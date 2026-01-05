「正月モードも今日で終わり!」そんな呼びかけとともに、「カレーハウスCoCo壱番屋公式(ココイチ)」が"ウルトラ級"にパワーアップした「ココイチ創業祭」の予告をXで公開しました。

毎年1月に開催する「ココイチ創業祭」、今年は放映開始から60周年を迎えるウルトラマンシリーズとのコラボを行うそう。「2026.1.17 COMING SOON」と添えられた画像には、ウルトラマンと3人のシルエットがデザインされています。右端に行くにつれ不明瞭となる姿、一体どのウルトラマンが登場するのでしょうか。

1月17日に公開される詳細を前に、ファンたちからはシルエットの正体を予想するコメントが続々。「3人目はウルトラマンティガか?」「マン セブン ティガ オメガかな?...」「マン、セブン、ティガ、ゼットっぽいな」「カレーと言えばメビウス!」と、熱い予想が繰り広げられています。

「ウルトラマン」とカレーといえば、「ウルトラマン」第34話「空の贈り物」では科学特捜隊のメンバーがカレーを食べるシーンや、ベータカプセルではなくスプーンを掲げるシーンも。「ウルトラ級にパワーアップ」したコラボの内容に、ファンの期待が高まっています。