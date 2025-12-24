バンダイスピリッツは、映画『シン・ウルトラマン』より「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に12月24日23時まで抽選販売の応募を受け付けている。当選発表は12月25日。2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」(9,900円)

「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」は、「GRAND HEROES CROSSOVER FES」の開催を記念して、映画『シン・ウルトラマン』より、「ウルトラマン」が各種エフェクトとセットになった特別仕様でS.H.Figuartsに登場したアイテム。

映画『シン・ウルトラマン』に登場する「ウルトラマン」特有の細身のプロポーションや、覗き穴の無い目、カラータイマーを持たない胸部デザインなどを、劇中イメージに沿って忠実に再現。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化。頭部内部構造のアップデートを行い、劇中で印象的な戦闘時の構えや飛行ポーズ、変身シーンのポーズなどを再現している。

彩色は、青空に佇むキービジュアルや劇中のCGをイメージし、カラーリングを一新。劇中の美しいボディの質感を追求すべく、シルバーのカラーリングを調整した。

また、「スペシウム光線エフェクトパーツ」や「ベーターカプセル」が付属。劇中クライマックスの「ゼットン」に突撃するシーンをより臨場感高く演出することが可能に。「八つ裂き光輪エフェクトパーツ」は相手に向かって飛んでいくシーンを再現したパーツに加え、掌に光輪を発生させた瞬間を表現できるエフェクトパーツを新規造形で付属。「八つ裂き光輪」を右手に構えた状態でのディスプレイにも対応している。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左3種右4種、スペシウム光線エフェクトパーツ、八つ裂き光輪エフェクトパーツ一式、ベーターカプセル。

(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ