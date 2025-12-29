「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日より、TOKYO MX22：00～・BS日テレ24：30～での放送が決定した。全9話。また、予告編・キービジュアル・主題歌情報なども解禁された。

『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』は、前作『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』(2024)の続編として、道外流牙を主人公に「牙狼＜GARO＞」の新しい物語が始まる。本作では、全編グリーンバックによるリアルタイム合成システムを用いて撮影し、CG合成によって従来のビジュアルイメージを大幅にスケールアップ。これまでにない表現で、ダークファンタジーの世界を新たに描き出していく。

監督陣には、「牙狼＜GARO＞」のアクションを新たなステージへと押し上げた鈴村正樹氏が、メイン監督兼アクション監督として参加。さらに、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』で繊細な人間ドラマを描いた木村好克監督、そして「ウルトラマン」シリーズで画期的な特撮表現を確立した田口清隆監督とタッグを組み、「牙狼＜GARO＞」の世界観を再構築するという。

オープニングテーマ・エンディング主題歌

TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』のオープニングテーマは、「GARO 東ノ界楼 with JAM Project」。作詞曲・寺田志保、編曲・栗山善親/寺田志保。エンディング主題歌は「Я(アー)R(ル)-Fate of saviour-」。作詞・奥井雅美、作曲・影山ヒロノブ、編曲・寺田志保。同作品の音楽は栗山善親、寺田志保が担当する。

牙狼＜GARO＞ 道外流牙シリーズセレクション放送

牙狼ファンがアンケートで選んだ『牙狼＜GARO＞東ノ界楼』につながる人気エピソードを3週にわたって放送する。

『牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者』セレクトエピソード(全3回)の放送は、2026年1月8日、15日、22日、TOKYO MX22:00～放送。

また、『牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM-翔』セレクトエピソード(全3回)の放送は、2026年1月8日、15日、22日、BS日テレ24:30～放送。

『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』放送開始記念 牙狼ハガネお正月イッキ見SP!』

2026年1月2日8:55～14:30、TOKYO MXにて『牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者』の全話一挙を放送する。さらに、最新作『牙狼＜GARO＞東ノ界楼』の見どころも、10分程のPRコーナーで紹介する。

『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』ストーリー

クレアシティでの闘いを終えた流牙は、鎧を浄化するためにラインシティへ向かっていた。

しかし、そこに広がっていたのは広大な砂漠だった――。

かろうじて砂漠化を逃れた街・サガンでは、ホラーが大量発生し異常な事態に街は混乱していた。

その窮地を救うため街に現れたのは、龍族の魔戒法師・エルミナと莉杏だった。

莉杏は流牙とともにクレアシティへ向かう道中、リュメの召集により別の使命を全うしていたのだ。

謎の魔戒騎士

大量発生するホラー、廃棄物を纏った強大な敵、そして、無差別に襲いかかる正体不明の魔戒騎士。

さらに謎の魔戒法師・レクトルが流牙に忍び寄る――。

混迷を極める戦いの中で、流牙と莉杏は導かれるように再会を果たす。

戦いを終えた流牙は、旧知の盟友・リュメの変わり果てた姿を目にする。

そしてリュメの命が尽きる時、世界に大いなる災いがもたらされることを告げられる。

流牙と莉杏はそれを阻止するべく立ち上がるが、その先に待ち受けていたのは守りし者としての壮絶な宿命だったー。

流牙と莉杏、二人の運命を揺るがす戦いが、幕を開ける。

