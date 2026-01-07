フリューは、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン(通称:チロルミク)のアミューズメント専用景品を、2月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入する。

チロルミクのアミューズメント専用景品が2月上旬より登場

今回フリューでは、初音ミクとチロルチョコのコラボをプライズ化。イラストレーター・夢ノ内がチロルチョコのミルク味をテーマに描き下ろした甘くとろけるキュートな初音ミクを、フリューの人気オリジナルシリーズ『もちぴこ』ぬいぐるみや『Trio-Try-iT』のフィギュアなどに落とし込み、全6アイテムで登場する。

2月展開商品 (全4アイテム)

「フリルトートバッグ」はミルク味をイメージした甘かわいいデザインが特徴で、牛柄とミルキーなアイボリーカラーの2種類を展開。チロルチョコの形をした「チョコっとマスコット」(全4種類)や「スクエア缶バッジ」(全6種類)もコレクションしたくなるかわいさだ。そして夢ノ内描きおろしイラストを立体化した『Trio-Try-iT』のフィギュアは、チョコが溶けたようなメルティな表現や「miku」のベレー帽などを忠実に再現。細部までこだわりを詰め込んだアイテムとなっている。

3月展開商品 (全2アイテム)

フリューオリジナルのデフォルメぬいぐるみシリーズ『もちぴこ』から、「もちぴこぬいぐるみ－ミルクver.－」が登場。チロルチョコを手にしたラブリーなミクに癒やされるアイテムです。さらにチロルチョコをイメージした個性豊かな「アクリルスタンド」もラインナップ。

また、チロルチョコ公式Xとフリュープライズ公式Xアカウントをフォローし、「チロルミク」プライズの紹介投稿をリポストした人の中から抽選で3名にチロルチョコとプライズをプレゼントする企画の実施が決定。フリューが展開するプライズに、限定フレーバーの「チロルチョコみっくみくみるくミント」30個セットを付けて提供する。





抽選で3名にチロルチョコとプライズが当たる! プレゼントキャンペーン開催

賞品はA賞からC賞までの3種類が用意されており、A賞は「プライズフィギュア」と「チロルみっくみくみるくミント30個セット」、B賞は「プライズぬいぐるみまたは雑貨」と「チロルみっくみくみるくミント30個セット」、C賞は「プライズ缶バッジ」と「チロルみっくみくみるくミント30個セット」となっている。実施期間は2026年1月26日～2月8日23時59分まで。

さらに、初音ミク×チロルチョコのコラボを記念して、スペシャルInstagram LIVEがチロルチョコ公式Instagramにて1月26日18:30より配信される。

Instagram LIVE(インスタライブ)配信決定

同配信は、チロルチョコ、クリプトン・フューチャー・メディア、フリューの3社が「チロルミク」プロジェクトの取り組みを紹介する内容。同日から開催する「チロルミクプレゼントキャンペーン」についても詳細が発表されるとのこと。