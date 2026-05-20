持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月1日より、MIXI運営のスマホアプリ「モンスターストライク」とのコラボ企画『できたてにストライクショット!超ほっともっと祭』を開催。豪華賞品が当たる抽選キャンペーンを実施する。

ひっぱりハンティングRPG「モンスト」とのコラボは今回が初。『できたてにストライクショット! 超ほっともっと祭』では、描き下ろしイラストを含むオリジナルホログラムカードのプレゼントに加え、オリジナルデザインのビッグタオル、サーモボトルなどの豪華賞品が当たる応募キャンペーンが、My HottoMotto会員を対象に開催される。キャンペーン期間は6月1日～30日。

ほっともっとの公式アプリでは、アプリ上にある専用画面を提示のうえ、800円以上購入するごとに、オリジナルホログラムカード(全7種)を1枚もらうことができる。2,400円購入の場合は3枚。

ほっともっとMy HottoMotto会員限定応募キャンペーン

また、My HottoMotto会員限定の応募キャンペーン企画では、会員証画面を提示&800円以上購入のうえ、専用のキャンペーン応募フォームから応募すると、抽選で60名に「A賞:オリジナルビッグタオル」または「B賞:オリジナルサーモボトル」(各30名)のコラボグッズが当たる。

さらにWチャンスとして、「ほっともっとの専用電子マネー1,000円分」が100名に当たるほか、応募完了後に届くメールにて、特典のスマホ壁紙(時期によりデザインが異なる)がプレゼントされる。キャンペーン期間は 6月1日～30日、応募期間は6月1日～7月1日。

また、ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)では、6月1日～14日までの期間中、「フォロー&リポストキャンペーン」が開催される。当選すると、オリジナルホログラムカード全種セットとほっともっとお食事券1,000円分がもらえるほか、期間中の合計リポスト数に応じて、スマホアプリ「モンスト」のゲーム内で使用することができるアイテムを入手することができる。

第一弾は6月1日～7日。合計リポスト数が2万を突破すると「獣神玉」が配布される。第二弾は6月8日～14日。同じくリポスト数2万突破で「獣竜玉」が配布される。

※画像はイメージです。