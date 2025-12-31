電源プラグからの発火、一酸化炭素中毒、脚立の転倒事故……。暮らしの中にはさまざまなキケンが潜んでいるもの。そこで今回は、身近な製品に潜む危険性をみんなで楽しく学ぶことができる「せいあんかるた」を紹介します。

製品安全の“かるた”、『せいあんかるた』を公開!

🎁ナイトからのクリスマスプレゼントです!🎁

“暮らしに潜むキケン”を遊んで楽しく学べますので、ぜひご活用ください!

「せいあんかるた」とは、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称:NITE/ナイト)が制作・公開した製品安全をテーマにした“かるた”「製品安全かるた」のこと。

例えば、冬家電のストーブを使用する際には、「換気をせずに使用して一酸化炭素中毒に」「ストーブの上に洗濯物を干して火災に」「ストーブの近くにガスボンベを置いてしまって爆発」「灯油と間違えてガソリンを入れてしまって火事に」「電源プラグを引っ張ってぬいて事故に」などなど、さまざまな危険が潜んでいるのだとか。

ほかにも、自転車やペット、ブラインド、トースター、ベビーカーなど、身近な製品に潜むキケンはいっぱい。分かっているつもりでも、「あー、なるほど」「そんな危険が!」と思うものもあるので、チェックしてみてくださいね。

なお、「せいあんかるた」のデータは、ナイトの専用ページ「製品安全かるた」からダウンロードが可能。ぜひ、家族一緒に、そして、学校や地域の集まりなどで楽しみながら学んでみてはいかがでしょうか?