最大9連休だった今年の年末年始、1月5日が仕事始めという方も多いのではないでしょうか。そんななか、 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) が投稿したポストが話題になっています。

1月4日に投稿されたポストは、「就業のフリーレン」というテキストとともに、レジのカウンターにいるフリーレンの写真が添えられています。

この投稿には、「このフリーレン様のお姿、励みになります」「明日からみなさんお仕事ですね」「働かない魔法」「明日から仕事……」と共感の声や大喜利のようなコメントが多数寄せられています。

また、「書店っぽいなw」「奥にトーハンの箱が見える 左上は雑誌を開けないようにするテープの機械か? つまりここは書店のレジ?」とフリーレンの勤務先を推定する方も。たしかによく見ると、出版流通のトーハンのロゴが入った箱や、どこかで見たことのあるキャラクターのPOPも……もしかするとフリーレンの漫画をフリーレンが売っているのかも!? ちょっと憂鬱な仕事始めが楽しくなるポストです。

なお『葬送のフリーレン』のアニメ第2期は1月16日放送開始。また、第2期の放送に先立ち、1月9日より7夜連続で第1期ピックアップ放送が決定しています。