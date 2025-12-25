美しいイルミネーションで輝くクリスマスツリーも素敵ですが、サクマ製菓公式X(@sakuma_seika)が投稿した「あのお菓子」のクリスマスツリーが話題になっています。

投稿されたのは「サクマドロップのクリスマスツリー」。サクマドロップといえば、お馴染みサクマ製菓のロングセラーお菓子。コロンとした飴が、ガラスのツリーにオーナメントとして飾られています。

この投稿は5.8万いいねと大きな反響が寄せられています(12月25日時点)。「すごっ！かわいい素敵～」「美味しそうなクリスマスツリー」「懐かしさと可愛いさでｷｭﾝｷｭﾝする」「あら素敵、ベネチアンガラスかスワロフスキークリスタルみたい」と見とれる方や、「きれいなツリー 商品化してほしいです」「可愛くて欲しい」と、商品化を希望する方も。 そしてサクマドロップといえば映画『火垂るの墓』を思い出す方も多く、「節子ちゃんと清太くんにも見せてあげたかった。こんな世界がいつか来ることを。」と、登場人物に思いを馳せるコメントも寄せられました。