日々辛いとき、ちいさないのちに気持ちが救われることもあるもの……。現実を生きるちいさないのち「じょせまる」がめじるしアクセサリーになった、ガシャポン「じょせまる めじるしアクセサリー」が話題になっています。

いのち屋が手掛けるキャラクター「じょせまる」は、現実を生きるビションフリーゼの赤ちゃん(0歳)。赤ちゃんなのに週5で労働をしながら人間のおうちで暮らし、家賃・光熱費はしっかり自分で納めているという現実味がぐっときます。

「じょせまる めじるしアクセサリー」の価格は300円、ラインナップは全6種で、2025年12月第4週より順次発売されています。

ふわふわなじょせまるですが、めじるしアクセサリーではちょっとムチッとした姿に。 ラインナップは「じょせまる」「じょせまる(くろ)」「らて」「ごまみるく」「いちごみるく」「まるころ」。たくさんそろえてジャラジャラつけてもかわいい!

SNSでは「さがしあてる、必ず」「めちゃくちゃ可愛いちいこいいのちまた見つけちゃった」とファンからの喜びの声や、これまで「じょせまる」を知らなかった方からも、今回のポストを見て「何のキャラか分からないけど可愛い愛おしい欲しい」「なにこれ愛おしすぎるだろ」と気になりだした方からもコメントが寄せられています。