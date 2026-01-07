伊藤忠リーテイルリンクは、大人気キャラクター「パペットスンスン」のキッチン雑貨(ジッパーバッグ、ペーパープレート、ペーパーボウル、ペーパーカップ)、衛生雑貨(マスク、ウェットティッシュ)を2025年12月より全国の量販店、ドラッグストア等にて順次発売する。

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む、6才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいちゃんのゾンゾンの何気ない日常を描いたパペットムービー。ゆるくて可愛らしい世界観で人気を集めている。

今回、行楽やパーティにピッタリの使い切り食器や、食品も小物も入れられる小分けのジッパーバック、携帯に便利な個包装マスク(スンスンの刻印付き)やウェットティッシュをラインナップ。スンスンに加え、ノンノンやゾンゾンも登場する全9アイテムを展開する。

キッチン雑貨

Wジッパーバッグ(Mサイズ、Sサイズ)

冷蔵・冷凍に対応しており、食品入れにも小物入れにも大活躍のダブルジッパーバッグ。ジッパーは閉じる時にプチプチ感が伝わるのでしっかり閉じられる。

Mサイズ：(収納部分)タテ20cm×ヨコ18cm / スンスンとノンノン各5枚入り

ＷジッパーバッグS 12枚入り/ 店頭売価350円(税抜)

Sサイズ：(収納部分)タテ13cm×ヨコ16cm/ スンスンとゾンゾン各6枚入り

ペーパープレート、ペーパーボウル、ペーパーカップ

使いやすいサイズの紙食器。行楽やパーティに大活躍♪

ペーパープレート18cm 5枚入り/ 店頭売価280円(税抜)

ペーパーボウル15cm 5枚入り/ 店頭売価280円(税抜)

ペーパーカップ270ml 5個入り / 店頭売価180円(税抜)

衛生雑貨

プリーツ不織布マスク(ホワイト、ライトベージュ)。

スティック包装の「MASTICK」とコラボ。ポケットやポーチにスッと収まるスリムな個包装で、スマートに持ち運べる。※MASTICKは、「MASK」と「STICK」を組み合わせた造語。

MASTICK 5枚入り ホワイト×ネイビー/ 店頭売価400円(税抜)

MASTICK 5枚入り ライトベージュ×オレンジ/ 店頭売価400円(税抜)

ウェットティッシュ(携帯タイプ、大判厚手タイプ)

除菌99.9％のアルコールウェットティッシュ。無香料、アロエエキス配合。携帯に便利なコンパクトサイズと、しっかりふける大判厚手の2タイプをラインナップ♪※同商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除菌するものではない

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee