CHOCOLATE Inc.は10月31日、ジーユーと「パペットスンスン」のコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売する。

パペットスンスンとジーユーが初コラボ

SNSの総フォロワー数は200万人を超え、地上波にて毎週ショートムービーが放送中のキャラクター・パペットスンスンが、ジーユーと初めてコラボレーションする。同キャラクターの魅力をレトロでポップなムードに落とし込んだコレクションとなっており、ウィメンズ7型、ティーン4型の計11型で展開する。

ラインアップは、ふわふわな触り心地の「オーバーサイズカーディガン」(3,990円)や、スンスンやノンノンの表情がデザインされた「オーバーサイズニットプルオーバー」(2,990円)や「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー」(2,990円)、ぬいぐるみ型の「ポーチ」(1,990円)などが登場する。

また、ティーン向けのアイテムとして、ポップでキュートなデザインの「ヘビーウェイトスウェットパーカ」(2,290円)や、足元のポイントとなる「ソックス」(390円)を展開する。

オンラインストアで先行予約販売

オンラインストア限定で先行予約販売を行う。受付期間は10月17日7時15分頃から10月23日23時59分まで。受付期間中であっても、予約数が上限に達し次第終了となる。各商品の予約状況は商品詳細ページにて確認を。

オリジナルLINEスタンプをプレゼント

本コラボレーションを記念して、ジーユーLINE公式アカウントを友だち追加した人に、オリジナルLINEスタンプを無料配布するキャンペーンを実施する。配布期間は10月28日11時頃～11月24日23時59分までとなる。