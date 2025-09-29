サンキューマートは、「パペットスンスン」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で10月中旬より入荷次第販売を開始する。

「パペットスンスン」はトゥーホックに住んでいる6才のパペットで、日々の出来事を投稿したSNSが人気を集めている。漫画や動画はもちろん、フジテレビ系「めざましテレビ」での放送開始やアーティストデビューを果たすなど、まさに今をときめく話題のキャラクターだ。

サンキューマートでは2022年よりコラボ商品を展開しており、今年8月の第3弾発売時には「可愛すぎる」「どの商品も390円で嬉しい」といった投稿がSNSで賑わい、大好評だった。

今回は秋冬にピッタリなもこもこアイテムを中心に、スンスンに加え、「ノンノン」や「ゾンゾン」も登場する全17アイテムを展開する。

WEB先行予約は9月25日11:00から公式オンラインショップにて行われる。店頭販売は、10月中旬よりサンキューマート各店舗にて開始される。

今回のデザインは、ピンクとブルーを落ち着いたトーンで組み合わせた“くすみカラー”がポイント。推し活シーンにはもちろん、普段使いのアイテムとしても馴染みやすいよう、かわいさの中に大人っぽさを感じられるデザインに仕上がっている。

大切な推しの”ぬい”を持ち運べるクリア素材の「ぬいポーチ」や、冷え込む季節にうれしい「もこもこソックス」「ウエストウォーマー」など、ALL390円のプチプラで展開する。