メガネブランド「Zoff(ゾフ)」はこのほど、人気キャラクター『パペットスンスン』との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」を企画。10月8日より、Zoff公式オンラインストア等で受注予約受付を開始している。

『パペットスンスン』は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいちゃんのゾンゾンがくり広げる、ふんわりとした世界観が人気のパペットムービー。

今回のコラボレーションでは、”食べ物”をテーマにデザインされた全8種のアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」が登場。いずれも限定デザインのメガネ拭きとケースが付属する。

このほか、ダイカットメガネ拭き、マスコットクリーナーなどの雑貨アイテムも多数登場。いずれも10月8日～26日まで受注予約受付(WEB限定)が行われ、2026年6月頃に出荷される予定となっている。

「Zoff｜PUPPET SUNSUN」アイウェア

メガネモデル(スンスン)は、大好きなパンやドーナツをあしらった可愛らしいデザインと落ち着いたカラーリングを採用。トレンドのウェリントン型とボストン型がラインアップされている。セットレンズ代込みで、価格は1万2,200円。

サングラスモデル(スンスン)は、フロントのドーナツモチーフがスンスン好きにはたまらないデザイン。一年を通して使いやすい、薄いレンズカラーのサングラスとなっており、価格は9,900円。

また、スンスン・ノンノン・ゾンゾンをつるの内側にプリントしたメガネモデル(SNZ)もラインアップ。フロントのメタルパーツにもこだわった可愛く楽しいデザインとなっており、軽量素材で、長時間の着用にもおすすめ。価格はセットレンズ代込みで9,900円。

オリジナル雑貨アイテム一例