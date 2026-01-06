松山ケンイチが主演を務めるドラマ『テミスの不確かな法廷』(NHK総合 毎週火曜22:00〜22:45)が1月6日にスタートする。このドラマで、ある事件をきっかけに東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜役を演じる鳴海唯にインタビュー。松山や遠藤憲一ら共演者とのエピソードを教えてもらった。（全3回の2回目)

鳴海唯 撮影:佐藤容平

松山ケンイチ・遠藤憲一らとの撮影現場は「すごく穏やか」

――ドラマの制作会見で、制作統括の神林伸太郎さんから「本編は演技合戦になっている」というお話もありましたが、第1話の木野花さんのお芝居が素晴らしくて。

木野花さん、たたずまいも含めとても素敵でした。

――スポット的な出演ではあるのですが、前橋がどんな土地なのかをすぐにイメージさせるたたずまいがお見事でした。そして制作会見では、松山さんと遠藤さんがユニークでチャーミングで、俳優としての演技力もさることながら、人として素敵だなと思いました。

本当に。尊敬するお二人に学ばせていただきながら、現場はすごく穏やかで、いつも元気をいただいています。

――大河ドラマ『どうする家康』(NHK)でも共演されていますが、松山さんとのお芝居はいかがですか? ​​

​​『どうする家康』でワンシーンだけご一緒したことはありましたが、ここまでしっかりご一緒するのは初めてでした。

物心ついた時からテレビや映画で拝見していた大先輩なので、最初はすごく緊張していたんですけど、すごくフランクに接してくださって。現場で少し分からないことがあったら、自然と質問ができるようなフラットな状況を常に作ってくださるので、感謝してます。

――現場ではどんなお話をされているんですか?

お芝居以外のお話もたくさんさせていただいていて、健康グッズをたくさん教えていただきました。

役者としてダメだなと思うんですけど、私は自分の体のことに無頓着で(笑)。「風邪を引かないように鼻うがいがいいよ」「このサプリをご飯の前に飲むと眠くなりにくいよ」というふうにいろいろ教えていただいて。そんなやり取りをしながら、コミュニケーションを取らせていただいています。

遠藤憲一に「映画観ました」と伝えると…

――お芝居の面で刺激を受けたことはありますか?

『どうする家康』で共演させていただいた時からなのですが、松山さんの変化球のお芝居が印象的で。その球は想像してなかった! というような面白いアイデアを持ち込んで実践してくださるので、それが松山さん節(ぶし)というか、とても魅力的だなと思います。

すごくいい意味で、自分がプラン立てていたお芝居じゃなくなることでリアルなシーンが生まれるので、毎回ワクワクしながらご一緒させていただいています。

――制作会見で、遠藤さんは鳴海さんのことをすごく褒めていらっしゃって。もちろん鳴海さんのお芝居も素晴らしいのですが、それを言葉にしてくれるところが年上として素敵だなと思いました。

そうなんですよね。遠藤さんが本当に人として素晴らしいなと思うところは、とにかく若手を褒めてくださるんです。

私、遠藤さんが出演されていた映画『見はらし世代』に出ている(自分と)同世代の俳優さん二人がお友達なので、現場で「映画観ました」という話をさせていただいたら、遠藤さんが「いや、あれはあの若い二人の映画だから」とおっしゃって。なんてかっこいいんだ! と思いました(笑)。

(今回共演しても)若手を前に押し出そうとしてくださってるように勝手に感じていて。たとえば法廷シーンで、「すごいよ、鳴海ちゃん!」というふうにいつも温かいお声がけをしてくださるので、すごくありがたいです。

■プロフィール

鳴海唯

1998年5月16日生まれ、兵庫県出身。2019年に連続テレビ小説『なつぞら』(NHK)でドラマ初出演を果たす。2021年には『偽りのないhappy end』で映画初主演を務めた。近年の主な出演作に、連続テレビ小説『あんぱん』(NHK)、大河ドラマ『どうする家康』(NHK)、映画『アフター・ザ・クエイク』、ドラマ『MISS KING / ミス・キング』(ABEMA)、ドラマ『シナントロープ』(テレビ東京系)など。